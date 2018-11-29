Шесть человек обратились в больницу после аварии с автобусом в Краснодарском крае

В Гулькевичском районе около 7:25 произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 6 км автодороги «Кропоткин - Гулькевичи» женщина, которая находилась за рулем автомобиля Chevrolet. Из-за непогоды, в условиях снегопада и гололеда она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом сообщением «Кропоткин - Гулькевичи».

Пассажиры перепуганы. Фото: соцсети

Автобус от удара съехал в кювет. В общественном транспорте находилось 23 человека, пострадали 6, в их числе была несовершеннолетняя девочка. Водитель Chevrolet тоже госпитализирована в больницу.

- Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших. Движение по трассе организовано в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Среди пострадавших в автобусе маленькая девочка. Фото: соцсети

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшившимися погодными условиями. Необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, а также заменить резину на зимнюю.