Владе Йованович назначен главным тренером «Локомотива-Кубани» до конца сезона

Профессиональный баскетбольный клуб “Локомотив-Кубань” объявил имя нового главного тренера. Им стал 45-летний сербский специалист Владе Йованович. Контракт с ним заключен до конца сезона-2018/19.

Йованович далеко не новый человек в клубе. Несколько лет он работал в системе молодежных команд, а летом стал ассистентом главного тренера Саши Обрадовича, который в начале ноября покинул клуб после домашних поражений от “Альбы” и “Калева”.

После этого Владе Йованович стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела шесть матчей и уступила только московскому ЦСКА.

- В системе «Локо» Владе работает уже третий сезон, и это не первый его опыт на посту главного тренера основной команды. В сезоне 2016/2017, перед приходом Обрадовича, он на несколько матчей успешно заменил Фотиса Кацикариса. Так что его возможности нам известны. В ноябре Владе также принял команду в достаточно непростой ситуации и успешно решил краткосрочные задачи. Поэтому логично, что Йованович заслужил довести команду до конца сезона, - рассказал президент ПБК “Локомотив-Кубань” Андрей Ведищев.

В клубе также рассказали, что тренерская карьера 45-летного сербского специалиста уже имеет несколько титулов. Под его руководством белградский «Партизан» в 2011 году выиграл Адриатическую лигу, а в сезонах 2010/11 и 11/12 забрал чемпионат и Кубок Сербии. По итогам сезона-10/11 Владе Йованович признан лучшим тренером Адриатической лиги и чемпионата Сербии.

В сезоне-13/14 Йованович привел «Игокеа» к победе в чемпионате Боснии и вывел клуб из Лакташей в финал Кубка Боснии. Кроме того, молодежная сборная Сербии (U-18) с Владе Йовановичем в роли главного тренера завоевала золотые медали на чемпионатах Европы в 2009 и 2017 годах.