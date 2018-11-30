2018-11-30T12:35:23+03:00
Происшествия

Пострадавших при исполнении сотрудников Росгвардии собираются поощрить

Сейчас готовят все необходимые документы
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю
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Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, на которых вчера, 29 ноября было совершенно нападение. Они нейтрализовали злоумышленника и не допустили пострадавших среди местных жителей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

Напомним, вчера, 29 ноября, вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Краснодаре на улице Гагарина. На правоохранителей напал неизвестный мужчина. Он открыл по ним стрельбу, предположительно из пистолета. Хотя сотрудников Росгвардии ранили, они успели открыть ответный огонь. Нападавший скончался на месте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

- 21-летний младший сержант получил ранение в голову. Его доставили в больницу, где молодого человека прооперировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь. Для коллеги личный состав Главного управления Росгвардии организовал сдачу крови, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

- Мы посчитали своим долгом оказать помощь пострадавшему товарищу, – говорит один из бойцов подразделения вневедомственной охраны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

Второй пострадавший боец - 40-летний прапорщик. Его ранили в предплечье. Мужчину доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью росгвардейца ничего не угрожает.

Психологи ведомства оказывают помощь семьям пострадавших сотрудников Росгвардии.

- Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», - сообщили сайту «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю готовит все необходимые документы с ходатайством поощрить сотрудников за грамотные и решительные действия при исполнении служебных обязанностей и недопущении пострадавших среди местных жителей.

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