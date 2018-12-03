В технополисе «ЭРА» разрабатывают оружие будущего

Возле плаца - бассейны с осетрами, вместо казармы - номера, как в самом престижном отеле с видом на море. На территории - солнечные батареи, нано-скамейки, у которых можно выйти в интернет и зарядить мобильник или даже ноутбук. Это вовсе не фантастические картинки. В таких условиях проходят срочную службу 160 армейцев со всей страны. И находится эта суперсовременная рота в Краснодарском крае, на берегу Черного моря в Анапе.

Техполис находится на берегу Черного моря. Фото: технополис "ЭРА"

- Это армия будущего, - объясняют в технополисе «ЭРА». Именно так называется военный инновационный комплекс, в котором все роты сплошь - научные.

Построили уникальный комплекс минобороны за 155 дней! Пожалуй, еще ни один объект в стране не возводили в такие рекордные сроки. Указ о создании комплекса президент подписал 25 июня 2018 года, и уже в ноябре технополис принял первых солдат.

Солдатами призывников назвать сложно - это ребята, которые окончили вуз, получили высшее образование, на счету у них изобретения в различных отраслях науки и техники. На многих вместо военной формы - белые халаты. Вместо автоматов в руках - микроскопы и компьютеры. Службу ребята проходят в научных ротах - других в тут просто нет. Тут они занимаются разработкой уникальных образцов вооружения, робототехникой, распознаванием образов, нанотехнологиями и многим другим. Это - одна из передовых кузниц технологических кадров страны!

Новейший комплекс Минобороны РФ. Фото: технополис "ЭРА"

- Конечно, живем по уставу - в армии ведь. Но вместо марш-бросков, тренировок на полигоне - занятия в лабораториях, - рассказывает оператор научной роты, рядовой Виктор Лунин. - Подъем в шесть утра, завтрак, построение, потом расходимся по лабораториям. Обед, и снова научная работа. Вечером - построение, ужин и немного свободного времени. Перед отбоем обязательно смотрим новости.

Попасть в новый научный технополис не так-то просто. Призывник должен не только закончить вуз, но и иметь приличный багаж разработок, научных статей. В комплексе разместили свои лаборатории концерны - «Калашников», «Сухой», «Уралвагонзавод», Курчатовский институт и многие другие. Для этих компаний солдаты технополиса - потенциальные сотрудники. А у ребят есть все шансы устроиться на престижную работу после армии. Если, конечно, не решат остаться служить по контракту в научных ротах.

В бассейнах комплекса плавают осетры. Фото: технополис "ЭРА"

Нюх - как у собаки, глаз - как у орла

В военном технополисе под Анапой армейцы ведут такие разработки, о которых многие даже не слышали. Например, в одной из лабораторий операторы научных рот - именно так называют ребят-военных - трудятся над портативным газоанализатором, который позволит распознавать отравляющие вещества и тут же высчитывать уровень их содержания в воздухе.

- Например, в зараженные радиацией места не придется отправлять человека, чтобы замерить ее уровень. Можно будет послать робота, который соберет все данные и выдаст их в режиме реального времени на компьютер, - объясняют в лаборатории.

Приборы, которые сейчас разрабатывает «ЭРА», могут улавливать даже самые тонкие запахи. И «нюх» у таких агрегатов в десять раз выше, чем у собак!

Так выглядит библиотека в технополисе - она электронная, зато в архиве - миллионы книг и научных работ.Фото: Ольга СУХОВА

Занимаются в технополисе и выращиваем клеток, «забираются» армейцы и в молекулы ДНК. В подробности в технополисе не вдаются, но именно тут разрабатывают способы борьбы с биологическим оружием.

Сажают в новом технополисе и самолеты… без пилотов. Уникальную разработку компании «Сухой» здесь как раз тестируют. Это антенна, с помощью которой любое воздушное судно можно будет посадить, управляя им с земли, а не находясь в самолете.

- Сейчас идут испытания антенны, обучаем ребят с ней работать. А уже в середине 2019 года можно будет автономно посадить самолет отсюда, из «Эры», - говорит представитель компании «Сухой» Сергей Глазков.

23-летний Дмитрий Михайлов, которого призвали в армию из Иркутска, внимательно изучает на экране монитора крыло одного из самолетов.

- У него могут быть недостатки, моя задача их выявить и устранить - то есть переконструировать, - объясняет военный ученый, показывая на мониторе компьютера, с чем именно он работает.

Дмитрий Михайлов занимается в армии самолетостроениемФото: Ольга СУХОВА

Дмитрий учился в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, где не только грыз гранит науки, но и активно занимался самолетостроением. В его арсенале даже разработка по штамповке деталей для лайнеров. Конечно же, талантливого студента просто не могли не заметить. Поэтому, когда пришло время отдавать долг Родине, парень отправился в научную роту Воронежской военно-воздушной академии. А уже оттуда армейца направили в Анапу - в созданный с нуля технополис Министерства обороны России.

- «ЭРА» - тот комплекс, который мы ждали. Здесь мы получаем обратную связь с оборонным ведомством и на месте решаем все прикладные задачи, - говорит представитель компании «Сухой» Сергей Глазков.

Уничтожит цель… робот

Автоматический комплекс по выслеживанию цели - еще одна уникальная разработка, которая проходит испытания в Анапе. Ее вместе с армейцами сейчас тестируют представители завода «Калашников». Например, если задать ей цель - уничтожить банду предполагаемого противника, - она сначала ликвидирует тех, кто идет с оружием, а потом - всех остальных.

Робот, который сам уничтожает цельФото: Ольга СУХОВА

В другой лаборатории парни «рубятся» в танки. За компьютерами перед огромным монитором сидят шесть ребят в белых халатах.

- На экране - один из типовых сценариев боя с применением танков-роботов, - объяснил куратор 4-й научной роты матрос Александр Кириченко. - Мы вместе с компанией «Кронштадт» разрабатываем конкретное предложение для Минобороны - робототехнический танковый комплекс, который может быть принят на вооружении нашей страны.

Получается, что если их разработка воплотится в жизнь, в танки вовсе не обязательно будет сажать людей. Их заменят роботы.

На огромном экране армейцы моделируют танковый бой.Фото: Ольга СУХОВА

Режим и новости перед сном

Армейцы не только работают в идеальных условиях, но и живут. С обычными казармами любой воинской части тут нет ничего общего. Каждая комната больше похожа на гостиничный номер - с телевизором, тумбочками и видом на море. О том, что здесь живут солдаты, говорят лишь идеально заправленные кровати. Все-таки армия.

На каждом этаже, где живут армейцы, на стенах огромные мониторы. На них выводится информация о службе, распорядок дня и даже новости федеральных каналов. А если в свободное от научной службы время военному вдруг захочется попить кофе с печеньем, для этого даже есть специальные помещения - чайные. Тут все, как дома, - микроволновка, газовая плита, холодильник.

Столовая технополисаФото: Ольга СУХОВА

В технополисе даже на улице все продумано до мелочей. По всей территории комплекса установлены умные лавочки - от них можно зарядить мобильники или ноутбук и укрыться от дождя. А в уличных бассейнах технополиса солдаты, конечно, не купаются, зато в них плавают осетры.

Есть и спортивный центр с ледовым дворцом, тренажерными залами, соляной комнатой, саунами. В общем, для армейцев в технополисе созданы ну просто идеальные условия, которых, пожалуй, нет еще ни в одной воинской части страны.