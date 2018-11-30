2018-11-30T17:43:13+03:00
Общество

«Вот такая переправа»: в Туапсинском районе жители переходят реку по обледеневшему бревну

Старый мост смыло наводнением, а новый пришлось делать самим из подручных средств
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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По такому бревну не так просто пройтиПо такому бревну не так просто пройти
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Небольшое село Кривенковское в горной части Туапсинского района и его жители этой осенью проходят проверку на прочность. В конце октября после сильных дождей из берегов вышли местные ручьи и реки, которые сносили на своем пути все – мосты, дома, трубопроводы и даже железные дороги.

А в последние дни ноября после очередной порции дождей пришли морозы. Большинство жителей уже успели высушить свои дома после подтопления и приготовились к зиме, но не всем удается до них добраться.

На улице Спорной несколько домов оказались буквально отрезанными от цивилизации. Обходной путь лежит через гору, а кратчайший прерван ручьем. В октябре небольшой поток превратился в мощную реку и унес мост, который и был той самой связующей ниточкой.

Местные своими силами соорудили временную переправу из срубленного дерева и подручных материалов – досок и кусков металла. По этому стволу и ходили, оттачивая свое умение держать равновесие. Но после первых морозов задача заметно усложнилась. Пенсионеры, оставшиеся на том берегу, даже не рискуют покидать свои дома.

- Мы – спартанцы! Вот речка веселится, а вот я пошла по нашему мосту! – Александра Берестинова сняла на видео путь к дому своей 76-летней матери. Под ее ногами снова бушует ручей Спорный. – Нам обещали новый мост, а его все нет.

Женщина опасается, что пенсионерка останется на всю зиму на том берегу реки. А вдруг нужна будет медицинская помощь? Как перебираться?

«Вот такая переправа»: в Туапсинском районе жители переходят реку по обледеневшему бревну.

- У нас уже есть решение по этой переправе. Мы перенесем сюда неиспользуемый дублирующий пешеходный мост из другого места. Но на это нужно две-три недели, - рассказал «КП-Кубань» глава поселения Инвербий Коджешау.

В соседнем селе Кирпичном из-за непогоды и высокого уровня в реке даже свернули временный тяжелый механизированный мост через реку, соединяющий две части населенного пункта. Его просто могло смыть.

Его временно заменила лодочно-веревочная переправа, на которой работают спасатели, а жителям улицы Спорной в Кривенковском придется пока пользоваться бревном.

Еще одной проблемой стала выплата компенсаций. Как оказалось, не все жители подтопленных домов получили компенсации. 76-летней Нины Берестиновой в списке не нашлось, хотя вода поднялась в ее доме на метр. Затопило ванную комнату, часть имущества утонула в воде.

Вода в доме Нины Ивановны поднялась на метр

Вода в доме Нины Ивановны поднялась на метр

- Дело в том, что у комиссий были четкие критерии оценки. Пострадавшими были признаны подтопленные жилые помещения, а подвалы и хозяйственные помещения не учитывались. У жителей есть право оспорить решение комиссии в суде, или можно обратиться в администрацию Туапсинского района, чтобы снова детально разобрать каждый отдельный случай, - рассказали в администрации Туапсинского района.

А как выйти из дома, когда вместо моста лежит бревно - вопрос пока еще открытый.

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