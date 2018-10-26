Компенсации пострадавшим от наводнения на Кубани начнут выплачивать 27 октября

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-26T15:28:39+03:00

Сейчас комиссии ходят по пострадавшим районам и дворам и оценивают ущерб Фото: администрация Краснодарского края

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Всем пострадавшим от наводнения в Сочи будет выплачена компенсация. Люди получат до 10 тысяч рублей. Сумма зависит от размера ущерба.

– При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на человека. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, – прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» министр труда и социального развития региона Константин Федоренко.

Кроме того, единовременное пособие для пострадавших, которые получили средний или тяжкий вред здоровью, составляет 400 тысяч рублей. Если травмы попадают лишь под категорию «легкий вред», то компенсация составляет 200 тысяч.

Родственникам шестерых погибших в наводнении в Краснодарском крае выплатят миллион рублей.

Сейчас комиссии ходят по пострадавшим районам и дворам Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов. Там специалисты оценивают ущерб.

- В процессе будут составляться списки. Первые планируются уже сегодня к вечеру, за ночь они будут обработаны. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме, – добавил министр.

КОНКРЕТНО

Выплачивать компенсации пострадавшим начнут уже завтра 27 октября.

Для оформления возмещения необходимо написать заявления, принести паспорт или свидетельство о рождении, а также номер лицевого счета.

Оперативные пункты по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации расположены по следующим адресам.

Апшеронский район:

1. Администрация Куринского поселения (отделение социального обслуживания населения), ст. Куринская, ул. Новицкого, 118

2. Администрация Хадыженского городского поселения (МФЦ) г. Хадыженск, ул. Школьная, 33

3. Управление социальной защиты населения в Апшеронском районе, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 35

Туапсинский район:

1.Управление социальной защиты населения в Туапсинском районе г. Туапсе, ул. К. Маркса, 27А

2. Туапсинский комплексный центр социального обслуживания населения г. Туапсе, ул. К. Маркса, 35

3. ГКУ «Центр занятости населения Туапсинского района», г. Туапсе, ул. Таманская, 22

4. Администрация Небугского с/п, с. Небуг, ул. Газовиков, 3

Сочи, Лазаревский район:

1. Управление социальной защиты населения в Лазаревском районе, пос. Лазаревкое, ул. Лазарева, 56

2. ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения в Лазаревском районе», п. Совет-Квадже, пер. Сибирский, 1

3. Школа № 79, п. Макопсе, ул. Свободы, 30

4. Школа № 84, п. Совет-Квадже, ул. Сибирская, 10

5. Школа № 93, п. Аше, ул. Туристская, 23

Сочи, Адлерский район:

1. Управление социальной защиты населения в Адлерском внутригородском районе, г.-к. Сочи, ул. Свердлова, 73

2. Администрация Адлерского внутригородского района г.-к. Сочи, ул. Кирова, 53

Сочи, Хостинский район:

1. Управление социальной защиты населения в Хостинском внутригородском районе, г.-к. Сочи, ул. Грибоедова, 17

2. ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Хостинского района», отделение семьи и детства, г.-к. Сочи, ул. 50-лет СССР, 14.

Также работают «горячие линии» министерства труда и соцразвития:

Горячие линии в министерстве труда и социального развития Краснодарского края:

8 (861) 259-03-27

8 (988) 245-00-75

В Туапсинском районе:

8(86167)214-80

8(86167)237-55

8(86167)258-87

В Апшеронском районе:

8(86152)2-88-52

В Лазаревском районе города Сочи:

8(862) 270-11-40

8(988) 188-80-10

В Адлерском районе города Сочи:

8(862) 240-41-69

8(988) 237-16-92

В Хостинском районе города Сочи:

8(862) 262-73-34

8(918)400-52-87.

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