Число жертв из-за наводнения на Кубани увеличилось до шести человек

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-26T10:39:26+03:00

Четыре человека найдены в затопленных домах в Апшеронском районе

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Число погибших от стихии на Кубани увеличилось до шести человек. Об этом стало известно утром 26 октября.

- Четыре человека обнаружены во время обследования подтопленных домов в Апшеронском районе, - сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Спасатели долго не могли добраться в несколько затопленных поселков Апшеронского района. Получилось это сделать только к четырем утра 26 октября.

- В районе разрушены два моста, спасатели добирались к пострадавшим поселкам на лодках. Но и это было сложно - река бурлила, одна лодка со спасателями перевернулась, но все-таки добрались к пострадавшим, - говорят в министерстве ГО и ЧС Кубани.

В станице Кабардинской в затопленном доме нашли троих погибших. В станице Хадыжи - одного. Их личности сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что во время стихии в Туапсинском районе погибли два человека. Их личности установлены. Это жители села Кривенковское - 71-летняя женщина и 82-летний мужчина.

- По факту гибели людей проводится проверка, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Кроме того, родственники 67-летней жительницы Туапсинского района Нины Шульгиной сообщили в полицию, что не могут найти ее после того, как начали поступать первые сообщения о подтоплениях. После начала водного апокалипсиса она не выходит на связь.

Нина Шульгина не отвечает на звонки близких. Фото: УМВД по Краснодарскому краю

Из-за ливня на Кубани пострадали 28 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. По последним данным подтопленными в Краснодарском крае остаются 1846 дворов, в которых проживают почти пять с половиной тысяч человек. Люди, пострадавшие от стихии, все силы сейчас бросили на то, чтобы расчистить свои дома от грязи и ила, спасти свои вещи. Уже известно, что все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату

Специальные комиссии сейчас устанавливают ущерб. Их сотрудники обходят все территории, которые оказались подтоплены, и оценивают масштабы разрушений для дальнейших выплат.

На месте продолжают работать спасатели. На помощь к ним съезжаются и добровольцы. Это студенты колледжей и вузов, преподаватели.

Спасатели просят не рисковать жизнью напрасно

В Туапсинском и Апшеронском районах волонтеры вместе с коммунальщиками будут помогать ликвидировать последствия подтопления в детсадах и школах. Кроме того, добровольцы помогут доставлять питьевую воду, продукты и теплые вещи пострадавшим.

Сами волонтеры буду работать посменно.

- Они будут приезжать на один день и работать с утра и до вечера, - сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько. - После этого возвращаются домой, на их место придут новые силы.

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