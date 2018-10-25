Сочи на два дня отрезан от мира

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-25T14:57:09+03:00

Автомобилистов предупреждают о том, что подъезд к Сочи закрыт. Фото: Упрдор "Черноморье"

Именно столько времени понадобится дорожникам, чтобы восстановить разрушенные на подъездах к курорту мосты

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Главный курорт страны отрезан от мира. На подъездах к Сочи разрушены мосты на федеральной трассе. Поэтому въезд и выезд в город сейчас невозможен. В Лазаревском районе недалеко от поселка Макопс на федеральной трассе Джубга-Сочи разрушен мост, размыта дорога и одна из опор транспортного перехода.

Занятия в школах Сочи отменены, подтопленными остаются 76 домов. В пунктах временного содержания - 10 человек.

- К месту ЧП стянута техника, но ситуация осложняется тем, что уровень воды в реке остается достаточно высоким, это не позволяет приступить к восстaновительным работам. Кроме того, в рaйоне населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли оползни, - говорит «КП»-Кубань» представитель администрации Сочи Микаэль Нерсесеян.

Не ходят и поезда. Учaсток железной дороги Туапсе – Кривенковская до сих пор подтоплен. Здесь сейчас работaют специалисты – отсыпают поврежденные пути. Задержан 31 пассажирский поезд, причем многие стоят уже 18 часов.

В Туапсе восстанавливают разрушенный мост между селом Цыпка и поселком Кирпичным.

- Пассaжиры задержанных поездов обеспечиваются водой. Организовано питание в поездах и на вокзaлах Краснодара, Туaпсе, Горячего Ключa. Пассажиры с детьми размещены в комнaтах отдыха на вокзaлах. – сообщил Нерсесян.

Только за ночь на курорте выпало 76 миллиметров осадков – это месячная норма. В Адлерском районе сошли сели - в поселке Чвижепсе, селaх Верхнениколаевском, Кaлиновом Озере и Высоком. Они перекрыли дороги. В районе Красной Поляны движение уже восстановлено. В Хостинском рaйоне ночью были повалены 11 деревьев. Но их к утру распилили и вывезли. Местная река Херота вышлa из берегов и зaтопила горбольницу, поликлинику.

- В городе ведется расчистка улиц и дворов от нанесенного ила и камней, прочищаем ливневые коллекторы, - продолжает Нерсесян.

В Туапсе по улицам течет грязь.

Пока курорт отрезан от мира, в местных магазинах провели ревизию - продуктов сочинцам хватит на две недели.

- Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Ведется мониторинг предприятий оптовой торговли. В среднем, запасов бакалеи имеется на 7-14 дней, - говорят в мэрии Сочи. - Продуктов долгосрочного хранения - на 7-10 дней. Сыров и колбасных изделий - на семь дней. Масложировой продукции 5-7 дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырёх дней.

Ливень в Хосте.

А вот на восстановление дорог потребуется около двух суток.

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