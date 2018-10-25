СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-25T11:30:30+03:00

Нина Шульгина не отвечает на звонки близких. Фото: УМВД по Краснодарскому краю

Нина Шульгина не выходит на связь с близкими [онлайн-трансляция]

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Родственники 67-летней жительницы Туапсинского района Нины Шульгиной сообщили в полицию, что не могут найти ее после того как начали поступать первые сообщения о подтоплениях, 24 октября. После начала водного апокалипсиса она не выходит на связь.

Спасатели и полицейские организовали ее поиски, но пока они не приносят результата.

Приметы рaзыскивaемой: нa вид 65-70 лет, рост около 165 см, худощaвого телосложения, слaвянской внешности, волосы светлые. Былa одетa: зеленaя кофтa, синие джинсы.

Спасатели просят не рисковать жизнью напрасно

Всех, кто облaдaет кaкой-либо информaцией о местонaхождении женщины, просим сообщaть по телефонaм дежурной чaсти ОМВД России по Туaпсинскому рaйону: 102, 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.

Стихия в Краснодарском крае. Под ударом Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи.

Напомним, сегодня, 25 октября, в администрации Туапсинского района сообщили, что жертв подтопления уже две. Это 82-летний мужчина и 71-летняя женщина. Оба они - жители села Кривенковского.

- Проводится проверкa по фaкту гибели людей, - сообщили "КП" - Кубaнь" в пресс-службе СК СУ России по Крaснодaрскому крaю.

С утра спасатели организовали подворовой обход затопленных домов, чтобы убедиться, что беспомощных жильцов в них не осталось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. (Подробности).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

ЧП в Туапсе: тропическим ливнем размыты дороги, затоплены жилые дома, разрушен водопровод и электросети.

Начавшийся в Туапсе во второй половине дня 8 июля дождь уже через несколько минут превратился в настоящий тропический ливень. По словам очевидцев, хлынувшие с неба потоки воды были настолько мощными, что видимость сократилась всего до нескольких метров. Местные горные ручейки в мгновение ока превратились в бушующие реки, а город - в одну большую пробку. Всего за несколько часов в Туапсе выпала более чем месячная норма осадков – 112 миллиметров. К такому объему осадков городские службы и ливневые канализации оказались не готовы. (Подробности).