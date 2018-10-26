2018-10-26T07:54:59+03:00
Общество

На Кубани назвали сумму выплат пострадавшим от паводка

На компенсации в бюджете уже зарезервировали 1 млрд рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Горные реки сметали все на своем путиГорные реки сметали все на своем пути
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По последним данным подтопленными в Краснодарском крае остаются 1846 дворов, в которых проживают 5379 человек. Люди, пострадавшие от стихии, все силы сейчас бросили на то, чтобы расчистить свои дома от грязи и ила, спасти свои вещи.

Чтобы все пострадавшие могли оперативно получить помощь, в администрации регионе собираются увеличить число комиссий, проводящих подворовые обходы.

Кроме того, уже известно, что все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

- Помимо этого, если человек частично потерял имущество, ему положено 50 тысяч рублей, если полностью, то 100 тысяч рублей за полную, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

На эти цели в бюджете края уже зарезервировали 1 млрд рублей.

Ранее власти Кубани уже начали подсчитывать ущерб от наводнения в крае.

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