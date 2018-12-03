В аэропорту Краснодара задержано 11 рейсов из-за тумана

В работу международного аэропорта Краснодар вмешалась непогода. Из-за сильного тумана в самого утра задерживают рейсы. Самолеты не только не взлетают, но и не садятся.

- 3 декабря в расписании международного аэропорта Краснодар произошли изменения, связанные с плохой видимостью в районе аэропорта из-за тумана, - сообщила сайту «КП»-Кубань» пресс-секретарь воздушной гавани Анна Шалимова. - По данным на 14:30, на прилёт и вылет задержано 11 авиарейсов, четыре из них совершили посадку на запасных аэродромах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Всех пассажиров накормили, выдают чай и воду. По расписанию многие рейсы задержаны до вечера.