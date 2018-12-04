Аэропорт кубанской столицы назвали в честь императрицы

Традиция называть воздушные ворота в честь именитых персон существует во всем мире. Так, аэропорт в Нью-Йорке носит имя 35-го президента США Джона Кеннеди, в Варшаве - польского композитора и пианиста Фридерика Шопена, в Париже - генерала Шарля-де-Голля. А мы чем хуже соседей?

Воздушным гаваням России тоже решили присвоить громкие имена соотечественников, чья жизнь так или иначе была связана с городом. Идею национального проекта выдвинули российские историки, поддержали географы. А там уже инициативу подхватили в Общественной палате России.

В список масштабного проекта «Великие имена России» попали 45 аэровокзалов. Среди них три кубанских аэропорта - это Краснодар, Анапа и Сочи. Но кто бы мог подумать, что дискуссии разгорятся вокруг самих личностей.

Имена звучали самые разные. Сочинский аэропорт предлагали назвать в честь космонавта Виталия Севастьянова, адмирала Михаила Лазарева или писателя Николая Островского. Член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Игорь Харитонов предложил для аэровокзала еще одно имя – главы благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Она вместе с артистами ансамбля Александрова погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе в море близ Сочи.

Нешуточные споры были и в Анапе. Авиагавань предлагали наречь именем «кубанской казачки» Клары Лучко, богослова и сподвижницы матери Марии (в миру Елизаветы Скобцовой), поэта Ивана Вараввы или Цезаря Куникова. Мэр города-курорта Юрий Поляков предложил назвать аэропорт в честь героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина.

Но самая горячая полемика разразилась в кубанской столице. Одни считали, что аэропорт должен носить имя основателя города, кошевого атамана Войска верных казаков черноморских Захария Чепеги. Другие уверяли, что императрицы Екатерины Великой, даровавшая земли казакам. Третьи выступали за имена великих героев. Предлагали присвоить имена легендарного полководца - героя Кавказских войн Александра Суворова, грозы фашистских мессершмидтов, командира «Ночных ведьм, летчицы Евдокии Бершанской. Предлагалось и имя знаменитого космонавта-рекордсмена Геннадия Падалки, который дольше всех пробыл в открытом космосе - 878 суток.

КОНКРЕТНО

В итоге для финального народного голосования отобрали по три имени для каждой воздушной гавани. Личностей жители Краснодарского края выбирали на протяжении почти месяца. И вот стали известны результаты.

Сочинский аэропорт нарекут именем Виталия Севастьянова – так решили 17161 человек. 600 голосов отделяли от победы Михаила Лазарева – он расположился на второй строчке. Имя Евгении Жигуленко поддержали 11989 человек.

Аэровокзал Анапы назвали в честь Владимира Коккинаки – за летчика-испытателя отдали 29 302 голоса, на втором месте Вадим Фадеев. Его результат – 25582. И лишь чуть больше 6 700 человек проголосовали за Клару Лучко.

В Краснодаре лидером конкурса стала Екатерина II Великая. За императрицу отдали свои голоса 56626 человек человек. На втором месте расположилась Евдокия Бершанская, которую выбрали 43 806 земляков. И всего 300 голосов отделили Александра Суворова от второй строчки.

КТО ЕСТЬ КТО

Виталий Севастьянов - дважды Герой СССР, летчик-космонавт, большую часть жизни проживший в Сочи. Был одним из участников подготовки к полетам советских космических кораблей на Луну, входил в состав одного из первых «лунных» экипажей. В 1970 году совершил космический полет в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз-9» продолжительностью 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. Экипажем корабля во время полета был установлен мировой рекорд длительности пребывания в космосе для того времени.

Владимир Коккинаки - выдающийся летчик из Новороссийска, один из немногих авиаторов своего поколения, уцелевших при испытании десятков опытных машин. Он поднял в воздух более 60 самолетов, начиная с поршневых и заканчивая реактивными, не допустив ни одной аварии. На его счету 22 мировых рекорда грузоподъемности, дальности и высоты полета, в числе которых - покорение высоты 14 575 метров на биплане с открытой кабиной.

Екатерина II Великая – давняя покровительница города. Именно императрица даровала казакам кубанскую землю для заселения, чтобы бравые хлопцы могли охранять южные границы Российского государства.

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