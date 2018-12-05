2018-12-05T11:44:31+03:00
Общество

На Кубани увековечили память расстрелянной школьницы, могилу которой нашли под кучей мусора

В станице Темиргоевской открыли мемориальную доску Насти Быковой
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Галина ДворядкоФото: Галина Дворядко
Изменить размер текста:

Об этой истории «Комсомолка» писала в конце лета, когда стало известно о том, что найдена могила 16-летней Насти Быковой. Девушку в первый день оккупации 8 августа 1942 года расстреляли немцы на глазах у других станичников за то, что она заступилась за 13-летнего мальчика, которого фашисты приняли за еврея.

И вот, спустя годы, место ее захоронения нашли случайно под кучей мусора. Рядом был крест с табличкой и надписью «Быкова Анастасия Уваровна. Убита немцами».

Могила была заброшена

Могила была заброшена

- Мы с моей крестной, которая была свидетелем тех событий, навели порядок и просили местные власти помочь установить нормальный памятник. В этом же нет ничего сложного, - говорит Сергей Периков, который и нашел ту самую могилу.

В станице рассказали, что могилы комсомолки Насти Быковой и ее родителей привели в порядок. Ухаживать за ними взялся волонтерский отряд из местной школы.

- Сейчас там все чисто, вырублена поросль, наведен полный порядок. Установлены временные надгробья, которые весной заменят на новые, капитальные. Их сделают за счет местных фермеров, - рассказала директор местного Дома культуры Галина Дворядко.

Станичники нашли места захоронения родителей Насти

Станичники нашли места захоронения родителей Насти

В Темиргоевской в день 100-летия комсомола открыли мемориальную доску в память об Анастасии Быковой. Установили ее у мемориала «Скорбящая мать». Теперь имя девушки увековечено не только на кладбище.

Тем временем местный музей продолжает искать родственников девочки или тех, кто слышал о них от своих бабушек и дедушек.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Эхо войны: на Кубани нашли могилу расстрелянной в 1942 году школьницы

В тот день на площади остались навечно больше 10 человек. Среди них мальчик лет 13 и Настя Быкова 16 лет отроду.

- Мальчишка тот никак не еврей, его отец армянин. Пацан весь в него был - темненький такой, красивый очень. Его сразу расстреляли, а Настя заступаться за него стала, спрашивать у гестаповцев: мол, за что? Недолго думая, в девочку немцы выпустили несколько пуль. Она погибла, - вспоминает Людмила Спиридоновна (читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
В Новороссийске в аварию попал автобус с подростками
В Новокубанском районе выясняют обстоятельства смерти мужчины при пожаре
В Кущевском районе легковушка сбила 52-летнего мужчину
В Тимашевском районе грабители ворвались в дом и связали хозяина
В Сочи возбудили дело из-за нанесенного ущерба национальному парку
В Каневском районе женщина убила своего сожителя
Рыбаки выловили из Кизилташского лимана около 8 тысяч креветок
В Сочи 33-летнего мужчину осудили за незаконный оборот оружия
В дни новогодних каникул в Сочи усилят работу общественного транспорта
В Краснодаре за нарушение дисциплины уволили шесть водителей общественного транспорта
Имя нового главного тренера ФК "Урожай" назовут до 15 декабря
Губернатор Кубани предложил расселить жителей опасных территорий
Рейс Сочи - Краснодар вернулся в аэропорт после вылета из-за неисправности шасси
Новороссийск занимает первое место на юге по количество ВИЧ-инфицированных
Из Краснодарского аэропорта вылетели все ранее задержанные рейсы
В Апшеронском районе в ДТП пострадал 6-летний ребенок
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Тепличной