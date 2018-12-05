Обзор матча Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Матч Краснодар - Ростов одно из самых интересных противостояний четвертьфинала Кубка России. Этот сезон подарит болельщикам сразу четыре южных дерби, первое из которых прошло в чемпионате завершилось со счетом 2:2. Теперь же настало время кубковой разборки. В Краснодаре прошла первая встреча двухматчевой битвы за полуфинал.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Ростов - 2:2 (2:1). Голы: Игнатьев, 17, Куэва, 31 - Скопинцев, 40, Гацкан, 89.

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Газинский (Голубев, 46), Каборе, Уткин (Сулейманов, 71), Классон (Перейра, 70), Куэва, Игнатьев.

Ростов: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Хаджикадунич, Скопинцев, Салетрос, Майер (Гацкан, 63), Юсупов, Ионов (Зуев, 45+), Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Судья: Евгений Турбин

Предупреждения: Зуев, 56, Майер, 57.

5 декабря. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 15 428 зрителей (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Ожидаемо тренеры команд провели ротацию и дали отдохнуть некоторым игрокам. В первую очередь это коснулось “Краснодара”, который по ходу воскресного матча с “Уралом” потерял Вандерсона и Ари. В старте кубкового матча против “Ростова” вышел защитник Фьолусон, молодой полузащитник Уткин, а трио в нападении организовали Куэва, Классон и Игнатьев.

“Краснодар” после недолгой раскачки принялся давить соперника. Если на первых минутах у “Ростова” были возможности для атаки, то вскоре “быки” получили тотальный контроль. На 17-й минуте это привело к голу Ивана Игнатьева. Классон подкараулил отскочивший от защитника мяч около лицевой и отдал точную передачу на форварда, тот в касание отправил снаряд в угол - 1:0.

На достигнутом “черно-зеленые”, которые сегодня впервые играли в полосатой бело-зеленой форме, не стали останавливаться. Соотношение владения мячом к середине тайма составляло 70 на 30.

На 30-й минуте еще один воспитанник “Краснодара” Даниил Уткин заработал штрафной на линии и Куэва точнейшим ударом не оставил шансов Песьякову - 2:0 и “Ростов” оказался на грани разгрома. Голкипер “быков” откровенно скучал первые 35 минут, но гости нашли в себе силы на то, чтобы огорчить Крицюка.

Сначала Кьяртанссон пробил в нескольких сантиметрах над воротами, а вторая затяжная атака ростовчан закочилась навесом Паршивлюка на Скопинцева, который головой пробил в перекладину, а затем той же головой добил мяч в ворота - 2:1 на 40-й минуте!

В самой концовке тайма “Ростов” потерял Ионова, который дернул мышцу, его заменил Зуев, после чего прозвучал свисток на перерыв.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи началась замены Газинского на еще одного воспитанника “горожан” Голубева. “Краснодар” перешел на энергосберегающий режим и стал чаще искать счастья в контратаках. “Ростов” же не сумел создать по-настоящему опасных моментов.

Ответ хозяев поля был куда острее - сначала удар Куэвы метров с 10 вытащил Песьяков, а через пару минут голкипер гостей спас от гола после опасного розыгрыша углового.

На 70-й минуте Мусаев бросил в бой Перейру и Сулейманова, сменивших Классона и Уткина. Магомед-Шапи уже через пять минут организовал опаснейший момент для Голубева, но удар после передачи вдоль вратарской каким-то чудом пришелся выше ворот. Позже сам Сулейманов бил после сольного прохода, но удар размянулся со штангой.

"Ростов" периодами владел мячом, но серьезных проблем "Краснодару" не создавал до последних минут. Результат изменил Гацкан, который сначала заработал штрафной, а потом сравнял счет.

Юсупов закрутил к дальнему углу вратарской, откуда набегавший вместе со всеми капитан "Ростова" головой переправил снаряд в дальний нижний угол. Крицюк напоследок задел мяч руками, но все-таки не сумел выручить - с очень близкого расстояния был нанесен удар.

Итог - снова ничья 2:2. Ответный матч состоится в феврале в Ростове-на-Дону.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Ростов.