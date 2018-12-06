2018-12-07T12:07:33+03:00
Происшествия

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост

Поток воды размыл опоры временной переправы [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Инцидент произошел рано утром.Инцидент произошел рано утром.
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Происшествие случилось утром в четверг, 6 декабря, в селе Нижняя Шиловка Адлерского района. В городе-курорте шел сильный ливень, во время которого вновь обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для временного передвижения машин после ЧП две недели назад.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы записали видео с места происшествия и поделились роликом в соцсетях.

К счастью, на мосту в момент обрушения никого не было. Сейчас движение по трассе полностью заблокировано.

Фото: instagram.com/denis.yurkovskiy/

Фото: instagram.com/denis.yurkovskiy/

- В связи с обильными дождями в ночь на 6 декабря уровень воды в реке Чахцуцыр резко поднялся. В результате чего была смыта временная дорогая через ручей, возведенная на период ремонтных работ на основной переправе, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский. - Сейчас в район моста уже подошла техника и машины с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся сразу же после того, как упадет уровень воды.

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост.

Для проезда машин сейчас есть два пути - до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную автомобильную дорогу Адлер-Красная Поляна, а также через улицу Рижскую.

Сейчас сотрудники ГИБДД перекрыли движение в данном направлении.

- Водителя рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направлении до устранения последствий обрушения, - советуют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Для уточнения обстановки на место направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Всего привлечены 25 человек и шесть спецмашин, - добавил в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 ноября на четвертом километре автодороги Адлер - Нижняя Шиловка обрушилась часть автомобильного моста. Именно здесь накануне прошел сильный дождь, из-за чего поднялся уровень воды, которая размыла опоры переправы.

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