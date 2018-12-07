Врач с липовым дипломом едва не угробил 17-летнего парня, не заметив у того раковой опухоли

Врача под видом невролога, реаниматолога, анестезиолога и даже мануального терапевта, лечившего пациентов в Ейске, разоблачили в сентябре. Он, не учась ни года в медицинском вузе, решил «посвятить» себя медицине (в основном - платной). Параллельно не брезговал и другими способами заработка, заводя романы с богатыми горожанками. Деньги у своих пассий заимствовал исключительно на благие цели. Помните, как у Остапа Бендера - «Россия вас не забудет!». До (возможно, лестного!) сравнения с великим комбинатором Антону Шеманаеву, конечно, далеко. В отличие от бессмертного «сына лейтенанта Шмидта», ейского афериста поймали, что называется, за руку. Но вопрос справедливого наказания по-прежнему остается открытым.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Оно находится в производстве отдела дознания ОМВД России по Ейскому району. В ходе расследования уже установлено, что 43-летний подозреваемый работал врачом в центральной районной больнице, предоставив поддельный диплом о высшем медицинском образовании, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Назначено проведение ряда следственных мероприятий.

Диплома врача-лечебника Шеманаев не получал

Однако в отделе дознания ейской полиции пациентам и обманутым возлюбленным Шеманаева едва ли не в открытую говорят, что, скорее всего, оно будет закрыто. Срок давности этого преступления истек еще в 2017 году. А больше самозванцу от медицины предъявить пока нечего. Сведений о «персональном Шеманаевском кладбище» в органы не поступало.

Зато «Комсомолка» нашла пациентов этого липового доктора, которые после встречи с ним едва не отдали богу душу.

ИСТОРИЯ 1. Онкологию лечил... массажем

Светлана, например, привела к Шеманаеву своего 17-летнего сына.

- Игорек жаловался на боли в спине и в коленях, - говорит женщина. - Шеманаев назначил несколько МРТ. Мы все сделали и щедро оплатили работу врача. Когда диск с результатами был готов, мы снова пришли. Но доктор сказал, что у сына просто возраст такой... растущий. Поэтому боли. При этом рекомендовал походить к нему на иглоукалывание и массажики разные.

Но от болей Игорь не спал ночами, и Светлана решила обратиться к столичным специалистам. Московские нейрохирурги увидели у парня злокачественное новообразование крестцового отдела позвоночника. И не заметить на МРТ его было просто нельзя.

- Хорошо, что мы вовремя обратились, Игорю сделали операцию, - продолжает мама парня. - Не знаю, что будет дальше. Но пока ее развитие удалось остановить. Мы и думать не могли, что Шеманаев - не врач вовсе.

"Врач" Шеманаев подписывал все медицинские заключения легко

После того как по исследованию, сделанному самозванцем, специалисты поставили диагноз, Светлана пришла к Шеманаеву за объяснениями. Но и тут он выкрутился: сослался на непрофессионализм своих коллег по своей клинике «Здоровье».

Сейчас Светлана собирается подавать в суд на липового доктора.

ЦЕННЫЙ КАДР

Такого «ценного» специалиста краснодарское здравоохранение приобрело в 2015 году, когда с семьей он решил переехать на родину жены в Ейск из районной больницы на Ямале.

Невролог, анестезиолог, реаниматолог, мануальный терапевт – главврач районной больницы приморского города даже взвизгнул от счастья, просматривая многочисленные его сертификаты: столько узких специалистов в одном Шеманаеве! И безоговорочно принял лже-доктора в штат.

Правда, вскоре из реаниматолога его «разжаловали» до невролога, посадив на поликлинический прием, а потом и вовсе попросили написать заявление по собственному. Что тогда произошло внутри врачебного коллектива - тайна за семью замками. Озвучить результаты собственного расследования 2-летней давности руководство больницы решилось только сейчас. О том, что подтолкнуло это сделать, молчат до сих пор.

- Мы делали запрос в образовательную организацию, где он учился, и нам дали подтверждение, что данный диплом не выдавался. Волгоградская медицинская академия не выписывала Антону Шеманаеву документа об образовании, — пояснила начальник отдела кадров Ейской центральной районной больницы Наталья Воронова.

Ни жалоб пациентов, ни загубленных жизней за три месяца лже-доктор «наработать» не успел, поэтому с чистой совестью он снова отправился лечить людей. Благо, недостатка в разного рода медцентрах в Ейске нет.

У лже-доктора, помимо медицины, были и другие страсти

- Он пришел к нам с солидным медстажем из государственных клиник – Питер, Ямал..., что вы хотите от нас? - гневается генеральный директор сети медцентров в Краснодарском крае Иван Швец. Филиал в Ейске по-прежнему возглавляет Антон Шеманаев.

Ну кто будет избавляться от курицы, несущей золотые яйца?!

ИСТОРИЯ 2. ЗДОРОВЬЕ ПО ЦЕНЕ ОДНУШКИ

- Я пришла к нему, когда у меня «заклинило» шею, - рассказывает «Комсомолке» пациентка лже-доктора Инга. - Что уж он там делал, не знаю, только мне стало легче. А сеансы иглоукалываний, азоно- и мануальной терапий он растянул на 2,5 месяца. Естественно, заплатила я за них по полной программе. Вышло тысяч восемдесят в итоге.

За это время он так втерся в доверие, что решил занять у пациентки денег. Мелочиться не стал, сразу попросил полмиллиона. Огромная сумма, конечно, нужна была исключительно на благие цели – покупку в клинику аппарата магнитно-резонансной терапии (МРТ), например. Какая добрая (а главное состоятельная!) душа откажется от участия в правильном деле?! Инга денег не пожалела, но расписочку все-таки приберегла. А когда Шеманаев передумал отдавать долг, пошла с документом в суд.

- Он сделал все, чтобы перевести процесс из уголовного в гражданский. Перед судом вернул мне часть денег: 35 из 500 тысяч, - говорит Инга. – А потом сослался на бедственное положение. И Фемида решила обязать его выплачивать долг много лет.

ИСТОРИЯ 3. ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

Из центра «Здоровье» Антона Шеманаева уволили. Или сделали вид, что уволили. Его врачебные навыки руководство и раньше интересовали меньше всего.

Да, помимо страсти к медицине, у самозванца было их немало. Деньги, женщины, даже дети. Правда, ко всему, кроме денег, Антон быстро охладевал.

Одна из его многочисленных дам - красавица Алла - познакомилась с Антоном на Ямале в 2014-м году. Их роман начался во врачебном кабинете.

- Меня мучили головные боли, и я обратилась к неврологу местной поликлиники – одной на весь район – Антону Шеманаеву, - рассказывает она «Комсомольской правде». – А он начал ухаживать. Очень как-то быстро позвал замуж. А я неожиданно быстро для себя согласилась. Хотелось семью, хотя у меня уже был сын от первого брака.

Некоторые женщины до сих пор платят за него кредиты

Антон подкупил ее тем, признается женщина, что как-то маниакально жаждал ребенка. Хотел именно девочку. И через некоторое время Алла забеременела.

- Надо сказать, его почти никогда не было дома, - говорит она. – Часто летал куда-то. Говорил, в Питер, где у него от первого брака осталась еще одна дочь.

Только после развода она выяснила, что параллельно с целью на любовном фронте Антон ставил цель добиться карьерного роста. И то, и другое у него легко получалось.

- Возможно, кознями он добился смещения действующего главврача в этой ямальской районной больнице, - продолжает Алла. – И уселся в его кресло сам.

Никто и представить не мог, что диплом лечебника, якобы полученный им после учебы в Волгоградском мединституте, липовый.

Жена начала понимать, что прожив с Антоном без малого два года, не знает о нем ничего. Ей Антон представлялся круглым сиротой. Из воспоминаний – только счастливая жизнь в Северной столице.

- Я обратилась к соцсетям и неожиданно нашла там и брата его, и преждевременно похороненную им мать, - говорит Алла, - и мне стало страшно.

Еще одним малоприятным открытием стало криминальное прошлое мужа.

Оказывается, в 2010 году Волгоградский районный суд (родом самозванец как раз из этого города) признал его виновным по статьям за мошенничество. Из материалов уголовного дела следует, что он похитил чужое имущество на сумму больше полумиллиона рублей. Позже выяснится, что на нем есть еще одна судимость – за кражу кольца у своей прежней любовницы – санитарки питерской больницы.

Правда, и происхождение этих документов со страниц в Интернете он объяснил.

- Сказал, что лживую информацию о нем распускает бывшая жена-стерва, - продолжает женщина.

Но Алла, уже будучи в разводе с лже-доктором, нашла с десяток завоеванных, использованных и брошенных им женщин. Некоторые до сих пор платят по шеманаевским кредитам и зализывают причиненные им душевные раны.

- Никто не решился идти в правоохранительные органы, кроме меня и его последней пассии, - продолжает Алла. – Ее Инга роман с Антоном продолжался три месяца.

Обе женщины объединились в своем решении наказать отставного мужа.

Кстати, по слухам, от медицинской практики лже-доктор Шеманаев вовсе не отказался. Просто свою клиентуру, то бишь пациентов, он прощупывает теперь тщательнее.

- Говорят, вы сейчас принимаете на дому? Можно? - звоним ему.

- Подождите, я за рулем, перезвоните...

Спустя время о необходимости перезвонить я забываю, но Антон Геннадьевич это делает сам.

- И что там «Комсомольской правде» от меня надо? - смело говорит Шеманаев.

Взял паузу он, видимо, чтобы «пробить» телефон.

- Я не работаю больше.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Уголовное дело врача-самозванца, действительно, могут прекратить

- Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа, ответственность по которой не связана с лишением свободы (максимальное наказание – арест до шести месяцев), и это деяние относится к преступлению небольшой тяжести. Поэтому, в случае, если прошло два года после совершения преступления, то в силу закона это является основанием для освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ч. 1 ст. 78 УК РФ), а уголовное дело должно быть прекращено (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), - пояснил "Комсомолке" адвокат "Адвокатского бюро "Правовой статус"" в Краснодаре Алексей Иванов. - Но даже если уголовное дело будет прекращено по этому основанию, это накладывает определенные негативные последствия для виновного лица: - во-первых, - это нереабилитирующее основание (это как презумпция того, что лицо совершило преступление, должно было привлечено к ответственности, но вышел срок); - во-вторых, прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию не лишает потерпевших возможности защиты прав в порядке гражданского судопроизводства (например, иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат (подробнее)