В Сочи преподаватель истории пришел на урок пьяный и избил ученика

- Осипов – встал! – запинаясь, говорит учитель. - Морозов – встал.

После небольшой паузы педагог снова говорит еле понятно: «Морозов, иди сюда!»

К доске выходит парень в белой рубашке и подходит к учителю.

- Ты кем себя возомнил? – ругается педагог и дает кулаком в живот ученику.

Разнимать учителя с учеником кинулся одноклассник парня.

- Вы что, снимаете? – увидел у кого-то из учеников мобильник в руках педагог. На этом видео прерывается.

Так закончился урок истории для старшеклассников сочинской школы №4. 50-летний педагог, как уверяют школьники, пришел на занятия пьяный, а после учинил разборки с одним из учеников. Потасовку записали на видео и выгрузили в сеть.

В это же день ролик увидело и начальство учителя истории.

- Инцидент случился сегодня, 8 декабря, на уроке истории. Учитель Александр Бримжанов уволен по статье, родителям подростка принесены извинения. Служебное расследование продолжается, - рассказала «КП»-Кубань» директор сочинской школы №4 Лариса Евсеева.

- Педагог действительно был пьян?

- Не было медицинского освидетельствования, я не могу утверждать, был ли мой коллега пьян, - пояснила Евсеева.

Сам Александр Бримжанов приехал в Сочи из Казахстана. В школе №4 он работал полтора года.

А в это время полиция Сочи начала проверку

- По факту размещения видео в соцсетях проводится проверка, - сообщил оперативный дежурный отдела информации и общественных сввязей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.