В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика: полиция проводит проверку

8 Дек. 19:33 2018-12-08T19:48:01+03:00

Инцидент случился в школе №4, в которой уже был скандал ранее

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Видео записали на уроке истории ученики сочинской школы №4 сегодня, 8 декабря.

В кадре – 50-летний педагог, который сидит за столом, а потом встает и дает кулаком в живот одному из учеников.

- Учитель у нас больше не работает, его уволили по статье, - рассказала сайту «КП»-Кубань» директор школы Лариса Евсеева. – Перед учеником извинились.

Тем временем поли полиция Сочи начала проверку. Правда, не в отношении педагога, а по факту размещения видео в сети.

- По факту размещения видео в соцсетях проводится проверка, - сообщил оперативный дежурный отдела информации и общественных сввязей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кстати, это школа уже прославилась один раз. В январе преподаватель биологии Елена Носова выгрузила в сеть ролик, на котором в школе обшарпанные стены и поломанные парты.