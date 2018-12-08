В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика: полиция проводит проверку
Учитель истории в Сочи дал кулаком в живот ученику.
Видео записали на уроке истории ученики сочинской школы №4 сегодня, 8 декабря.
В кадре – 50-летний педагог, который сидит за столом, а потом встает и дает кулаком в живот одному из учеников.
- Учитель у нас больше не работает, его уволили по статье, - рассказала сайту «КП»-Кубань» директор школы Лариса Евсеева. – Перед учеником извинились.
Тем временем поли полиция Сочи начала проверку. Правда, не в отношении педагога, а по факту размещения видео в сети.
- По факту размещения видео в соцсетях проводится проверка, - сообщил оперативный дежурный отдела информации и общественных сввязей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Кстати, это школа уже прославилась один раз. В январе преподаватель биологии Елена Носова выгрузила в сеть ролик, на котором в школе обшарпанные стены и поломанные парты.
Учитель истории в Сочи дал кулаком в живот ученику.