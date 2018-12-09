Обзор матча Краснодар - Уфа 9 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Матч Краснодар – Уфа стал последней домашней игрой «Краснодара» на великолепной домашней арене. Впереди лишь выездная встреча в Севилье в Лиге Европы, а российский чемпионат берет паузу.

Победа для «горожан» имела чрезвычайное значение – отставание от идущего первым «Зенита» составляет всего два очка, подобного шанса выйти в лидеры в середине сезона у «быков» еще не было.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Уфа - 1:1 (1:1). Голы: Тилль, 14 - Игнатьев, 26

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон (Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.

Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46), Карп (Паулевич, 70), Салатич, Тилль, Игбун.

Судья: Алексей Еськов.

Предупреждения: Спайич, 50 - Бизяк, 61, Карп, 65, Салатич, 84, Игбун, 87.

9 декабря. Стадион “Краснодар”. 21 167 зрителей (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут “Уфа” обозначила, что не намерена мириться со статусом аутсайдера. Тилль и Игбун потревожили владения Крицюка и заставили защиту “быков” сразу же включиться в игру.

Только к концу первой десятиминутки “Краснодар” привычно забрал инициативу в свои руки. Но владение не принесло результата, а даже наоборот привело к голу “Уфы” уже на 14-й минуте.

На правой бровке нападения Живоглядов выскочил на скорости на свободное пространство и выполнил нацеленный пас низом в центр, откуда люксембуржец Тилль метров с 14 в касание поразил дальний нижний угол.

Подобное начало, конечно, не входило в планы “черно-зеленых”, но было делом привычным. Команда Мурада Мусаева продолжила гнуть свою линию - “Краснодар” лидер сезона по добытым волевым победам. “Быки” владели мячом и создавали моменты, а “Уфа” была очень остра на контратаках.

На удар Вандерсона рядом со штангой гости ответили выходом один на один с Крицюком, который хладнокровно отстоял свои рубежи.

И все же “Краснодар” к 26-й минуте сравнял счет сотворив еще один шедевр в этом сезоне. Перейра из центра поля выдал передачу на Игнатьева, который в касание перебросил Беленова.

До конца тайма Классон дважды попадал в штангу, а Тилль и Игбун периодами заставляли вступать Крицюка в игру, но счет больше не изменился. Закономерные 1:1 после первого тайма.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Последний домашний тайм в 2018-м году “Краснодар” начал с очередного удара в штангу. На этот раз Игнатьев был выведен Классоном на ударную позицию слева под острым углом и мяч после удара Ивана угодил в стойку, вылетев за пределы поля.

Контрвыпады гостей случались все реже, но своей остроты не потеряли. К середине тайма территориальное преимущество южан было безоговорочным, однако Куэва не смог как следует приложиться по мячу, а удар Перейры заблокировал защитник.

На 67-й минуте Мусаев бросил в игру Рамиреса и феноменального Сулейманова, который регулярно забивает, выходя на замену. Но в ответ едва не забили Бизяк и Слай, которые разыгрывали быструю атаку 2 на 2, но Крицюк прочитал их планы.

Времени оставалось все меньше и игроки “Краснодара” не могли найти ключ от ворот Беленова во втором тайме. Перейра даже отважился на дальний удар метров с 30, но он цели не достиг.

Последнюю десятиминутку на поле провел еще один воспитанник академии “Краснодара” Даниил Уткин, сменивший Классона.

После этого Пауревич мощно пальнул и заставил Крицюка снова спасать свои ворота. Свой шанс добыть победу краснодарцы получили на последней минуте, но удар Перейры с линии штрафной просвистел над правой девяткой.

Судья добавил к основному времени пять минут. Их хватило на еще один штрафной с той же точки, который заработал Сулейманов, но снова мимо.

Итог - 1:1. "Уфа" добывает ничью в "Краснодаре", а "Зенит" остается лидером чемпионата на зиму.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Уфа.