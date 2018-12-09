2018-12-09T18:25:05+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар - Уфа 9 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Уфа 9 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Матч КраснодарУфа стал последней домашней игрой «Краснодара» на великолепной домашней арене. Впереди лишь выездная встреча в Севилье в Лиге Европы, а российский чемпионат берет паузу.

Победа для «горожан» имела чрезвычайное значение – отставание от идущего первым «Зенита» составляет всего два очка, подобного шанса выйти в лидеры в середине сезона у «быков» еще не было.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Уфа - 1:1 (1:1). Голы: Тилль, 14 - Игнатьев, 26

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон (Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.

Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46), Карп (Паулевич, 70), Салатич, Тилль, Игбун.

Судья: Алексей Еськов.

Предупреждения: Спайич, 50 - Бизяк, 61, Карп, 65, Салатич, 84, Игбун, 87.

9 декабря. Стадион “Краснодар”. 21 167 зрителей (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут “Уфа” обозначила, что не намерена мириться со статусом аутсайдера. Тилль и Игбун потревожили владения Крицюка и заставили защиту “быков” сразу же включиться в игру.

Только к концу первой десятиминутки “Краснодар” привычно забрал инициативу в свои руки. Но владение не принесло результата, а даже наоборот привело к голу “Уфы” уже на 14-й минуте.

На правой бровке нападения Живоглядов выскочил на скорости на свободное пространство и выполнил нацеленный пас низом в центр, откуда люксембуржец Тилль метров с 14 в касание поразил дальний нижний угол.

Подобное начало, конечно, не входило в планы “черно-зеленых”, но было делом привычным. Команда Мурада Мусаева продолжила гнуть свою линию - “Краснодар” лидер сезона по добытым волевым победам. “Быки” владели мячом и создавали моменты, а “Уфа” была очень остра на контратаках.

На удар Вандерсона рядом со штангой гости ответили выходом один на один с Крицюком, который хладнокровно отстоял свои рубежи.

И все же “Краснодар” к 26-й минуте сравнял счет сотворив еще один шедевр в этом сезоне. Перейра из центра поля выдал передачу на Игнатьева, который в касание перебросил Беленова.

До конца тайма Классон дважды попадал в штангу, а Тилль и Игбун периодами заставляли вступать Крицюка в игру, но счет больше не изменился. Закономерные 1:1 после первого тайма.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Последний домашний тайм в 2018-м году “Краснодар” начал с очередного удара в штангу. На этот раз Игнатьев был выведен Классоном на ударную позицию слева под острым углом и мяч после удара Ивана угодил в стойку, вылетев за пределы поля.

Контрвыпады гостей случались все реже, но своей остроты не потеряли. К середине тайма территориальное преимущество южан было безоговорочным, однако Куэва не смог как следует приложиться по мячу, а удар Перейры заблокировал защитник.

На 67-й минуте Мусаев бросил в игру Рамиреса и феноменального Сулейманова, который регулярно забивает, выходя на замену. Но в ответ едва не забили Бизяк и Слай, которые разыгрывали быструю атаку 2 на 2, но Крицюк прочитал их планы.

Времени оставалось все меньше и игроки “Краснодара” не могли найти ключ от ворот Беленова во втором тайме. Перейра даже отважился на дальний удар метров с 30, но он цели не достиг.

Последнюю десятиминутку на поле провел еще один воспитанник академии “Краснодара” Даниил Уткин, сменивший Классона.

После этого Пауревич мощно пальнул и заставил Крицюка снова спасать свои ворота. Свой шанс добыть победу краснодарцы получили на последней минуте, но удар Перейры с линии штрафной просвистел над правой девяткой.

Судья добавил к основному времени пять минут. Их хватило на еще один штрафной с той же точки, который заработал Сулейманов, но снова мимо.

Итог - 1:1. "Уфа" добывает ничью в "Краснодаре", а "Зенит" остается лидером чемпионата на зиму.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Уфа.

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра