2018-12-10T12:18:50+03:00
Общество

Самой рыжей девушкой Кубани стала исполнительница Pole dance

Екатерина Кралина занялась танцами у шеста, чтобы победить в конкурсе «Мисс огонь-2018»
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Екатерина Кралина. Фото: архив Екатерины КралинойЕкатерина Кралина. Фото: архив Екатерины Кралиной
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Конкурс «Мисс огонь», на котором выбирают самую рыжую девушку, на Кубани проходит уже второй год подряд. В этот раз участниц, дошедших до финала, было 15. Все красавицы, с рыжим цветом волос. Ну точно огонь! А еще какие талантливые - поют, танцуют, вяжут и вышивают.

И за всех чаровниц можно было проголосовать на сайте «Комсомолки». Больше недели на kuban.kp.ru активно шло голосование. Читатели «КП» выбирали свою огненную красавицу. В итоге по версии посетителей сайта «Комсомольской правды» самой-самой стала 27-летняя мама двоих детей Екатерина Кралина из Краснодара. У нее больше всех голосов в конкурсе «КП» и PR GROUP ARTEMYEVA - 3880!

Надежда Волкова (слева) вручила победительницы голосования сертификат на наращивание ресниц Lash Place «5 Звезд». Фото: Вклубе ТВ

Надежда Волкова (слева) вручила победительницы голосования сертификат на наращивание ресниц Lash Place «5 Звезд». Фото: Вклубе ТВ

Подарок от «Комсомольской правды» - сертификат на процедуру наращивания ресниц с эффектом 2D LashPlace5 Stars красавица получила в финале конкурса, который прошел в одном из ресторанов Краснодара. Все участницы к нему основательно подготовились: кто читал стихи, кто пел, а победительница голосования на сайте «КП» - Кубань» исполнила жаркий танец у шеста.

Екатерина Кралина снова зажигает у шеста. Фото: Вклубе ТВ

Екатерина Кралина снова зажигает у шеста. Фото: Вклубе ТВ

- Я мать двоих детей, хранительница домашнего очага! Но благодаря конкурсу снова начала заниматься танцами Pole dance и экзотик, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Кралина.

Девушка вернулась в танцевальный зал, который бросила несколько лет назад, перед самым конкурсом. Чтобы в финале, где все участницы показывали свои таланты, сразить публику шикарным номером.

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