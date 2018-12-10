«Аврору» распечатают минимум через год

Знаменитую «Аврору» в самом сердце города закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года. У кинотеатра намечался масштабный ремонт в рамках краевой подпрограммы «Краснодару - столичный облик». Средства на это дело собирались выделять из краевого бюджета на условиях софинансирования из городской казны.

На первом этаже «Авроры» собирались воссоздать первоначальный интерьер кинотеатра со стеклянными перегородками, на втором – реконструировать два зрительных зала, обновить кресла и изношенные инженерные сети внутри здания. Планировали заменить и фасадный витраж на стеклопакеты, покрасить здание, установить декоративную подсветку по периметру и на козырьке.

Такой «Аврору» планировали сделать в 2015-м, но проект остался только на бумаге. Фото: krd.ru

Но с тех пор много воды утекло… Работы, которые собирались завершить к концу 2015-го, так и не начинались, а от «символа технологического прорыва» остался лишь остов. Дело в том, что программу закрыли. А привести кинотеатр в порядок обязался подрядчик. Правда, оказалось, что только на словах. Исполнители снесли несущие перегородки, порвали новый 3D-экран и разрушили то, что и так на ладан дышало. И все. Больше ничего не сделали.

Без слез на кинотеатр сейчас не взглянешь.Фото: Ольга СУХОВА

В июле 2017-го стало известно, что «Аврора» - в надежных руках. Ее реанимацией займется известный бизнесмен Сергей Галицкий. Вот только прежде нужно было перевести проект в формат государственно-частного партнерства. Процесс этот оказался долгим, для краснодарцев – томительным. Но, кажется, на горизонте показался финал.

Фото: krd.ru

- Недавно были внесены изменения в правила землепользования и застройки, в Генплан города для того, чтобы сформировать территорию для заключения концессионного соглашения, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Сейчас решение документальных вопросов находится на финальном этапе. Заключение самого соглашения планируется завершить в конце 2018 года – начале 2019 года. Только после этого можно будет уже говорить о плане работ.

Стоит сказать, предложение Сергея Галицкого все еще в силе – бизнесмен, как и прежде, собирается финансировать реконструкцию кинотеатра. Правда, по его словам, на разработку проекта уйдет как минимум год. Окончание работ - ориентировочно в 2019-м.

К слову, судебные тяжбы между мэрией и недобросовестным подрядчиком продолжаются. Исполнитель пытается доказать, что он что-то сделал, администрация - наоборот, памятнику нанесен лишь ущерб, потому организация должна быть наказана.

А пока что «Аврору» собираются закрыть специальными материалами по периметру до того момента, пока не начнется реконструкция.

КСТАТИ

Знаменитые пальмы утеплят на зиму

Не так давно краснодарцы забили тревогу, увидев, в каком плачевном состоянии находятся деревья внутри «Авроры». Непогода их сильно потрепала за эти годы. После того, как в соцсетях Краснодара начали активно обсуждать пальмы, городские чиновники поспешили сообщить:

- Сейчас идут работы по утеплению и консервации двух пальм в «Авроре», - объяснил директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов. - Ведется закупка всего необходимого - бруса, специального укрывного материала - спандбонда, а также, для создания теплового контура вокруг пальм – греющего кабеля.

Фото: Игорь КИЙ.

Вокруг пальм уже установили специальные короба, на которых закрепят нагревающие диоды. Они будут автоматически включаться при понижении температуры воздуха. Подключение и пуско-наладочные работы полностью завершат 12 декабря.

СПРАВКА «КП»

Памятник архитектуры

«Аврора» - широкоформатный кинотеатр в Краснодаре, открытый в 1970 году. Само здание сдали в эксплуатацию 13 мая 1967 года. Долгое время кинотеатр был одним из самых современных на юге России, а его архитектурное решение - уникальным для своего времени.

14 лет спустя решением Краснодарского крайисполкома кинотеатр «Аврора» признали памятником архитектуры.