В Краснодаре в четырех маршрутках подорожал проезд

Как бы не возмущались жители близлежащих станиц, но за ежедневную поездку до Краснодара им придется платить больше. Тариф повысился сразу в четырех пригородных маршрутах - № 131А, 141А, 161А и 189А.

В мэрии города заявили - тариф на этих маршрутах не пересматривался более трех лет - с мая 2015 года. Перевозчику работать невыгодно, вот и пересмотрели расценки.

- Действующий тариф - 1,57 рублей за километр увеличится на 25 копеек. Таким образом, пассажиры будут платить 1,82 рубля за километр, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

При этом все существующие льготы сохранили. Водители принимают пригородные электронные билеты, по которым стоимость поездки 15 рублей, а также талоны, дающие право проехать за полцены.

- Но очень важный момент, если проехать весь маршрут от начальной до конечной остановки - размер платы будет максимальным, - добавляет Владимир Архипов.

Если же зайти, например, на середине маршрута, то стоимость проезда будет ниже.

КОНКРЕТНО

Так, например, цена билета в автобусе № 131А, курсирующий между поселком Белозерным и Центральный колхозным рынком, - 47 рублей. Однако, если ехать от рынка до поселка «Дачи», вы заплатите 26 рублей. Если же ваш путь еще короче – от «Дачи» до Белозерного, то с вам возьмут всего 21 рубль.

Стоимость проезда в автобусе №141А теперь 58 рублей в прямом направлении. Такую сумму пассажиры заплатят за 26 километров пути – от станицы Старокорсунской до Краснодарской ТЭЦ. Обратно поездка обойдется в 59 рублей. А все потому, что автобус едет немного по другой дороге, засчет чего путь его становится длиннее. Если же ехать от ТЭЦ до остановки «Поворот на дачи хутора Ленина», вам придется заплатить 31 рубль. А стоимость поездки между хутором и Старокорсунской в прямом направлении - 27 рублей, в обратном - 28 рублей.

Автобус № 161А «Краснодарская ТЭЦ - Садоводческое товарищество хутора Ленина» тоже стал дороже. В прямом направлении билет обойдется в 37 рублей, в обратном - 38 рублей.

Подорожал и маршрутка № 189А. Поездка на автобусе, курсирующий между хутором Ленина и Краснодарской ТЭЦ, теперь стоит 31 рубль. Причем, как в прямом, так и обратном направлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре проезд в автобусе подорожал в полтора раза

Объявление о том, что в автобусе №141 А повысится тариф, наверное, не смутило бы пассажиров, если бы цена проезда подросла на пару рублей. А тут резкий скачок с 35 рублей до 58 (!). Это больше, чем в полтора раза (читайте далее)