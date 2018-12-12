2018-12-12T18:07:17+03:00
Происшествия

На Кубани сельский депутат убил жену и тещу, а через сутки сдался в полицию

Скрываться он хотел в Ростове, но позже передумал [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчину в поселке знали многие. Фото: vk.com/podslushanonkbМужчину в поселке знали многие. Фото: vk.com/podslushanonkb
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Семейная драма развернулась в маленьком поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края. В одном из частных домов нашли два истерзанных тела. У 55-летней женщины - многочисленные ножевые ранения, ее 81-летняя мать получила сильнейший удар по голове.

Соседи гадали, кто так жестоко мог расправиться с женщинами, кому они могли перейти дорогу. В кругу подозреваемых почти сразу же оказался муж и зять покойных - 56-летний Сергей Никитин.

Именно здесь ранее жил мужчина.

Именно здесь ранее жил мужчина.

Мужчину в поселке знали многие. Он - местный политик. В 2014 году его избрали депутатом Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района третьего созыва. Сам же Сергей работает на местном заводе управляющим.

Выйти с ним на связь правоохранителям не удавалось, потому его объявили в розыск. Мужчина мог быть вооружен. В Новокубанском районе ввели план «Перехват». Ориентировку распространили не только в Краснодарском крае, но и в других регионах.

Спустя почти сутки после того, как по всей стране разлетелась ориентировка на подозреваемого, он сам пришел в полицию. Правда, сдался не в Краснодарском крае, а в Ростове-на-Дону.

- Я взял спиртное, выпил немного и поехал в Ростов. Полдня шатался по городу, приходил в себя, - спокойным голосом рассказывает cледователю мужчина. - А потом решил обратиться к сотрудникам полиции и сдаться. Приехал на ж/д вокзал, подошел к полицейским, предъявил свои документы и сказал, что меня разыскивают.

Следователи допрашивают подозреваемого в двойном убийстве мужчину Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

По словам подозреваемого, в тот день он немного выпил. В какой-то момент между ним и домочадцами возникла бытовая ссора. Мужчина рассвирепел и, схватившись за нож, пять раз ударил свою супругу. В этот момент в комнату зашла теща, которая попалась под горячую руку зятя. Пожилая женщина получила черепно-мозговую травму, которая оказалась смертельной.

Поняв, что натворил, мужчина закрыл дом и бросился в бега.

Татьяну Никитину и ее мать похоронят в родном поселке.

Татьяну Никитину и ее мать похоронят в родном поселке.

- Расследование уголовного дела по факту убийства 55-летней женщины и ее 81-летней матери продолжается, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы.

В ближайшее время мужчину заключат под стражу.

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