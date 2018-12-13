«Драка нужна была, чтобы спасти наш брак»: Алана Мамаева надеется сохранить семью

С тех пор, как Алана Мамаева придала огласке историю измен спортсмена-супруга, подписчики девушки в недоумении. Никто не мог понять, причину ее поступка, зачем модель «выносила сор из избы».

- Для чего надо было все это рассказывать и унижать своего мужа? - в очередной раз стали донимать вопросами жену футболиста во время прямого эфира в Instagram.

- Он унизил себя сам. Унизил всю мою семью, выставил меня дурой, - тут же ответила Алана. - Лично мне стало легче от того, что я раскрыла человека и для себя, и для общества. Алана не грязь выносит, Алана правду говорит.

Напомним, ранее жена футболиста рассказывала, что именно из-за любовницы Павел Мамаев влип в неприятную историю. Алана даже опубликовала у себя в Instagram фотографии девушки, с которой муж ей изменяет. Незадолго до конфликта 27-летняя Александра (так зовут разлучницу - Авт.) приехала в Москву к полузащитнику «по вызову». Сама соперница живет в Вильнюсе, у нее есть маленький ребенок. По словам Аланы, встречаться с Павлом она начала только ради денег.

Не так давно Алана выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

- Я впервые увидела ее как раз на том самом видео и долго пытала Пашу, чтобы он рассказал, кто она. Ведь она была свидетелем инцидента. А он мне постоянно отвечал, что не знает, кто это, откуда она, - продолжает Алана. - До последнего скрывал, а они полгода были вместе. Представьте, каково мне было?

По словам супруги футболиста, разлучница целенаправленно влезла в ее семью, чтобы разрушить. Давила на хавбека, чтобы он подал на развод.

- Думаю, что драка нужна была, чтобы спасти наш брак. Потому что в последнее время Паша был другим, с ним было тяжело, - вспоминает девушка. - Но самое интересное - сейчас эта девка переживает, что она была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения. А если бы денег у него не было, держалась бы она за него?

Супруга полузащитника считает, что в произошедшем виноват только сам футболист.

- Как можно такое простить, я не знаю. Одно дело, когда человек, будучи в браке, влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов на инфекции! - говорит Алана Мамаева. - О том, сохранится ли у нас семья, зависит только от меня. Прощу я его или нет, ни Паша, ни та девка, ни вы, только я решаю. К ней он уже не уйдет, понял, кто она такая и что ей от него нужно.

Напомним, арест Павлу Мамаеву продлили еще на два месяца - до 8 февраля.

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