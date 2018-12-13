2018-12-13T01:07:03+03:00
Общество

«Драка нужна была, чтобы спасти наш брак»: Алана Мамаева надеется сохранить семью

Девушка пока не простила футболиста, но уверена, что он не уйдет к разлучнице [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Фото: instagram.com/alana_mamaevaФото: instagram.com/alana_mamaeva
Изменить размер текста:

С тех пор, как Алана Мамаева придала огласке историю измен спортсмена-супруга, подписчики девушки в недоумении. Никто не мог понять, причину ее поступка, зачем модель «выносила сор из избы».

- Для чего надо было все это рассказывать и унижать своего мужа? - в очередной раз стали донимать вопросами жену футболиста во время прямого эфира в Instagram.

- Он унизил себя сам. Унизил всю мою семью, выставил меня дурой, - тут же ответила Алана. - Лично мне стало легче от того, что я раскрыла человека и для себя, и для общества. Алана не грязь выносит, Алана правду говорит.

Напомним, ранее жена футболиста рассказывала, что именно из-за любовницы Павел Мамаев влип в неприятную историю. Алана даже опубликовала у себя в Instagram фотографии девушки, с которой муж ей изменяет. Незадолго до конфликта 27-летняя Александра (так зовут разлучницу - Авт.) приехала в Москву к полузащитнику «по вызову». Сама соперница живет в Вильнюсе, у нее есть маленький ребенок. По словам Аланы, встречаться с Павлом она начала только ради денег.

Не так давно Алана выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Не так давно Алана выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

- Я впервые увидела ее как раз на том самом видео и долго пытала Пашу, чтобы он рассказал, кто она. Ведь она была свидетелем инцидента. А он мне постоянно отвечал, что не знает, кто это, откуда она, - продолжает Алана. - До последнего скрывал, а они полгода были вместе. Представьте, каково мне было?

По словам супруги футболиста, разлучница целенаправленно влезла в ее семью, чтобы разрушить. Давила на хавбека, чтобы он подал на развод.

- Думаю, что драка нужна была, чтобы спасти наш брак. Потому что в последнее время Паша был другим, с ним было тяжело, - вспоминает девушка. - Но самое интересное - сейчас эта девка переживает, что она была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения. А если бы денег у него не было, держалась бы она за него?

Супруга полузащитника считает, что в произошедшем виноват только сам футболист.

- Как можно такое простить, я не знаю. Одно дело, когда человек, будучи в браке, влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов на инфекции! - говорит Алана Мамаева. - О том, сохранится ли у нас семья, зависит только от меня. Прощу я его или нет, ни Паша, ни та девка, ни вы, только я решаю. К ней он уже не уйдет, понял, кто она такая и что ей от него нужно.

Напомним, арест Павлу Мамаеву продлили еще на два месяца - до 8 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алана Мамаева: Пашу поддерживают знакомые из разных стран, нет никакого расизма

Алана Мамаева запустила кампанию в поддержку своего супруга, который с 11 октября находится в СИЗО.

- Сейчас люди из разных стран, кто знаком с Пашей (это спортсмены и не только), выражают ему поддержку, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» жена футболиста. - Я решила опубликовать на своей странице в Instagram их фото и видео (читайте далее)

Жена оскандалившегося футболиста Алана Мамаева: Паша все осознал

В студию радио «КП»-Кубань» Алана Мамаева приехала сразу же после того, как забрала с парковки ФК «Краснодар» «Гелендваген» мужа-футболиста (читайте далее)

«Он всем отвечает, но мне побольше пишет»: жена Павла Мамаева о его письме из СИЗО для «КП»

В студию радио «КП»-Кубань» Алана Мамаева приехала сразу же после того, как забрала с парковки ФК «Краснодар» «Гелендваген» мужа-футболиста. В эфире она рассказала, как забирала автомобиль, стоимостью 12 млн рублей (читайте далее)

Павел Мамаев: "Переживаю, как там моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно"

Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра