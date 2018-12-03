«Променял семью на девку»: Жена футболиста Мамаева пожаловалась на измены мужа

Такого поворота в громком скандале со спортсменами не ожидал никто. Жена Павла Мамаева с первых дней после инцидента в московском кафе 8 октября защищала своего супруга. Узнав о произошедшем, модель отстаивала честь мужа в эфире радио «Комсомольская правда», выступала и на центральном телеканале. Алана хоть и не оправдывала футболиста, но настаивала, что заключение в СИЗО и закрытое расследование – это уже перебор.

- Не понимаю, почему, например, огласке придали лишь часть записей с камер наблюдения - полный ролик так и не опубликован, - рассказывала «КП» Алана. - Во время инцидента с водителем было много очевидцев. Я уверена, что среди них есть те, кто скажет в защиту Паши, что его оскорблениями спровоцировали. Тиражируется только информация, направленная против моего мужа.

Супруга полузащитника с боем отбирала машину у ФК «Краснодар» по просьбе Павла, создала петицию, организовала кампанию в соцсетях и даже выпустила толстовки в поддержку мужа. Как вдруг, спустя почти 2 месяца, в своем Instagram Алана Мамаева опубликовала крик души.

- Мой «муж» семью променял на девку (слово заменено по этическим соображениям - Авт.), - написала супруга полузащитника «Краснодара», приложив к сообщению скриншот страницы вероятной любовницы. В соцсети девушка назвала себя Alesandra, живет на два города - Москву и Вильнюс. Судя по фото – обладательница стандартной инстаграмной красоты, типичная, как говорят, тюнингованная внешность – тонкий острый носик, острые скулы, пухлые губы. Фото за рулем, фото из лифта, с пакетами дорогих марок.

Алана Мамаева выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Сразу после публикации поста модель вышла в прямой эфир, в котором рассказала подробности об изменах мужа.

- Он не меняется! Он два дня назад одно говорил, сейчас - другое. Он говорит, что ходит в церковь, что все понял, покаялся и исповедался. Сказал, что будет делать все, чтобы я была счастлива, чтобы у нас была семья. А теперь вдруг безразличный какой-то, - сказала Алана Мамаева. – И эти новости про эту…!!! Это было не один раз, и не только с ней, еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже.

Последней каплей стало то, что Алане в «личку» «слили» информацию об отношениях ее мужа с той самой Алесандрой. И даже сообщили место ее работы – эксклюзивный ночной клуб для состоятельных мужчин в Австрии. Хотя и в Москве красотка бывает нередко.

Тот самый эксклюзивный ночной клуб, где возможно и работает разлучница семьи Мамаевых.

По словам Аланы, именно из-за нее Павел и его друг Александр Кокорин с младшим братом Кириллом влипли в неприятную историю, доведшую их в итоге до СИЗО. Примерно в 8 утра, за час до потасовки в кафе, около московской гостиницы «Пекин» футболисты напали на 33-летнего мужчину - водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.

Как рассказывал один из очевидцев, Павел и Александр вместе с компанией отдыхали в заведении, затем вызвали такси и вышли на улицу. В этот момент одна из девушек, как сейчас стало ясно, та сама Алесандра, увидев припаркованную иномарку с водителем, бросилась к ней. Открыв двери, запрыгнула на заднее сиденье.

- Водитель этого явно не ожидал. Он, естественно, стал ее выгонять, грубо, с матом, - говорит свидетель инцидента. - Мамаев понял, что девушка ошиблась и это не такси, вытащил ее из машины. После этого из автомобиля вышел сам шофер. Возмущенный, начал кричать.

Именно после оскорблений и началась потасовка. Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова не стала раскрывать все причины конфликта, но намекнула на них.

- Если бы вашу спутницу публично назвали шлюхой, а вас тут же петухом в самом уничижительном смысле этого слова, что бы вы сделали? – задала вопрос подписчикам защитник, указывая на то, что спровоцировало футболистов.

Сама девушка Алесандра в деле фигурирует как одна из главных свидетелей. Свои показания она уже дала.

- Думаете, она защищала Павла? Она была не то, чтобы против, но и не за него. Первая же его и сдала, - добавила Алана.

Алана Мамаева плачет, рассказывая о том, как изменился муж-футболист.

Пост о разлучнице провисел на странице Мамаевой пару часов. К утру она его удалила. И теперь даже не комментирует.

- У меня нет сил, - коротко ответила «Комсомолке» супруга футболиста.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца (до 8 декабря). Футболистов обвиняют в нападениях на водителя и чиновника. На этой неделе состоится суд, по итогам которого заключение под стражей футболистам могут продлить еще на два месяца - до 8 февраля.

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