«Он всем отвечает, но мне побольше пишет»: жена Павла Мамаева о его письме из СИЗО для «КП»

В студию радио «КП»-Кубань» Алана Мамаева приехала сразу же после того, как забрала с парковки ФК «Краснодар» «Гелендваген» мужа-футболиста. В эфире она рассказала, как забирала автомобиль, стоимостью 12 млн рублей.

- Мне не отдавали машину, которая принадлежит нам обоим, три недели, - рассказала Алана. - Паша сам оставил ее на базе клуба перед тем, как уехал на игру «Зенита» с «Краснодаром». А когда я решила ее перегнать к дому, человек, который в клубе отвечает за транспорт, заявил, что не отдаст авто. Только после того, как я сама приехала на базу и вызвала полицию, машину вернули.

Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев сейчас сидит в СИЗО. В Бутырке он находится вместе со своим товарищем Александром Кокориным за пьяную драку, которую парочка устроила в московском кафе. Накануне потасовки «Зенит» выиграл у «Краснодара» со счетом 2:1, единственный гол в ворота "Зенита" забил игрок кубанского клуба Мамаев. Но отмечали в кафе Кокорин с Мамаевым вовсе не это, а 10-летие своей дружбы.

Пока оба сидят в СИЗО, от редактора радио «Комсомольская правд­а» было отправлено письмо Кокорину и Мамаеву. Через неделю они ответили. Сначала пришло сообщение от Кокорина, потом - от Мамаева.

Вот, что написал полузащитник «Краснодара»:

«Привет! Во первых, спасибо за письмо. И поддержку. По поводу формы: да, поддерживаю, занимаюсь 5 раз в неделю в тренажерном зале! Все хорошо!».

Ответ Мамаева радио "КП"

Мы показали письмо Мамаева радио «КП» его жене Алане.

- Он мне побольше пишет, чем вам, - улыбнулась Алана, когда взяла в руки письмо. А прочитав его, добавила, - Паша пишет, что занимается пять раз в неделю в зале, видимо, отвечал еще до того, как ему запретили так часто ходить в тренажерку (Руководство «Бутырки» урезало спортивную активность Кокорина и Мамаева с пяти до двух раз в неделю. - прим. Авт). Паша всем отвечает, кто делает пометку «с ответом». Ему все могут писать, я же с ним тоже так общаюсь. Я только один раз его видела, все остальное время пишу Паше письма. В прошлом месяце у меня было одно свидание с ним, и в этом положено еще столько же. Но я пока берегу его, выжидаю - свидание ведь у меня одно. У меня есть специальный бланк, как я соберусь к мужу, заполняю его и мне дают разрешение.

Первая, и пока что единственная встреча Аланы Мамаевой с мужем в СИЗО длилась 40 минут.

- Вообще все свидания по часу, но Пашу выводят отдельно ото всех, кого выводят на встречи, - объяснила Алана. - Сначала всех, кто находится в СИЗо, вывели, посадили, а потом только выводят Пашу. Я его минут 15 ждала, а потом мы еще 40 минут общались.

Алана Мамаева читает письмо от Павла.

КСТАТИ

Письмо Мамаева из СИЗО на Радио КП: «Пять раз в неделю занимаюсь в тренажерном зале»

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев из СИЗО ответил на письмо журналиста «Комсомольской правды» (подробности)

В ТЕМУ

Кокорин и Мамаев в Бутырской тюрьме: как сидят устроившие драку с чиновником футболисты

«Комсомолка» выяснила, что ждет оскандалившихся спортсменов в застенках и по каким понятиям им предстоит жить ближайшие месяцы (подробности)

Не только Кокорин с Мамаевым: в тюрьме может собраться неплохая сборная России

Создается впечатление, что в последнее время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) задалась целью собрать у себя настоящую футбольную сборную страны. Да такую, с которой не стыдно (в спортивном плане) появиться на настоящем чемпионате мира. В СИЗО уже сидят Александр Кокорин и Павел Мамаев (подробности)