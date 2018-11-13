Футбольный клуб вернул жене Павла Мамаева его Mercedes

Пока полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сидит СИЗО за пьяную драку в московском кафе, в которой был замечен вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его супруга Алана в Краснодаре «воевала» за Mercedes. Внедорожник стоимостью 12 млн рублей оставил на базе футбольного клуба под Краснодаром сам Мамаев.

- Паша приехал на машине на базу перед тем, как улетел на игру «Зенит» - Краснодар» (ту самую, после которой Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе, отмечая 10-летие своей дружбы.- Прим. Авт.), - рассказывает «Комсомолке» жена Мамаева Алана. - Там оставил автомобиль специальному человеку, который в клубе занимается обслуживанием транспорта. Машину привез не просто так - на панели высвечивалась ошибка «износ тормозных колодок», и Паша попросил его отремонтировать авто. Денег дал на это, оставил ключи и уехал на другой машине, с водителем. А когда мужа задержали, я решила забрать этот Mercedes.

Алана Мамаева приехала на своей машине забирать Мерседес.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Но в клубе отдавать дорогую иномарку не спешили.

- Этот человек, который обслуживает авто в футбольном «Краснодаре», по телефону мне заявил, что не отдаст машину, - продолжает Алана. - По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся (незадолго до скандала Алана в своем Инстаграме недвусмысленно намекнула о возможном разводе. - Авт.), потому они не хотели отдавать машину. Я ему объяснила, что мы вместе и у меня на руках есть свидетельство о браке. Но там даже слушать не стали, заявив, что не могут вернуть ее без разрешения самого владельца. Авто хотя и оформлено на Пашу, машина ведь наша общая, куплена в браке. Значит, принадлежит нам обоим.

Но все равно Алана связалась с мужем и попросила, чтобы он из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль жене. Бумагу передал через адвоката. Но и тогда Алане Mercedes не вернули.

Выбивать машину жена скандального футболиста поехала вместе с адвокатом и «Комсомолкой».

- Тему Павла Мамаева мы никак не комментируем, - ответили «КП» в пресс-службе клуба перед тем, как мы приехали на базу вместе с Аланой.

База, на которой и стояла иномарка, находится в нескольких километрах от Краснодара. Перед входом - высокий забор и хмурый охранник в теплой черной шапке.

- Я Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, приехала забрать машину и без нее не уеду, - заявила жена футболиста охраннику и махнула в сторону женщины, стоявшей рядом. - А это мой адвокат и доверитель Павла.

- Нам приказано не отдавать ее вам, - ответит тот.

- В чем причина? - Алана требовала ответа.

- Я не знаю, я обычный охранник, мне сказали не пускать и все, - сказал секьюрити и скрылся за высоким забором.

Алана в это время уже кому-то звонила.

- Это начальник службы безопасности клуба, - шепнула мне Мамаева и заговорила в трубку, разговор шел на громкой связи, - Александр Борисович, в чем причина, почему мне не отдают машину?

- Я не имею права тебе ее отдавать.

Не успела Мамаева ничего сказать, как трубку у нее вырвала адвокат: «Я доверитель Павла и Аланы, в чем причина?»

- Я не хочу брать на себя такую ответственность и отдавать автомобиль Алане, он стоит 12 млн. Могу отдать только Павлу, а пока его нет, пусть она стоит на базе, - с юристом человек на проводе общался охотнее. - Да и должна быть доверенность от него. Подавайте в суд!

- Я хочу мирным путем все решить, - уже вмешалась сама Алана. - Я стою перед базой и жду, когда вы откроете.

- Тогда замерзнешь.

Положив трубку, Мамаева позвонила в полицию. В МВД заявили, что наряд приехать не сможет, мол, ждите участкового. Пока мы ждали, у Мамаевой зазвонил телефон. Алана снова включила громкую связь:

Алана Мамаева забирает машину с базы футбольного клуба.

- Я сейчас позвоню ребятам на базу, они откроют вам ворота и вы заберете машину, - говорил приятный мужской голос в трубке. Как оказалось, это был кто-то из руководства ФК «Краснодар».

Эту машину три недели не могла забрать Алана Мамаева с базы ФКФото: Евгения ХИЛЬКО

Свой автомобиль жена футболиста нашла на парковке быстро. Открыв его, села за руль.

- Та ошибка, из-за которой Паша оставил эту машину тут на ремонт, так и высвечивается, - показала Алана «Комсомолке» на панель со светящейся надписью. - Получается, что проблему не исправили. А отдавать машину не хотели именно мне.

Тут подоспел и участковый. Правда, его помощь уже не понадобилась. Вопрос, который Мамаева решала три недели, разрешился вдруг за несколько минут. Алана села за руль, дала по газам и уехала из базы.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

По словам адвоката, машину Мамаевых удерживали незаконно

- Действия сотрудника клуба, который не хочет отдавать автомобиль, можно классифицировать по статье 330 УК РФ «Самоуправство», - говорит «КП» - Кубань» адвокат футболиста Игорь Бушманов. - Отказывать возвращать авто Павлу, равно как и его супруге Алане, в клубе не имеют право. Тем более что просьба вернуть машину исходила от самого владельца.

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Футбольный клуб «Краснодар» все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, обвиняемым в хулиганстве и нанесении побоев. Чтобы разорвать соглашение, клуб подал специальное заявление в Российский футбольный союз. Но там заявили, что не будут рассматривать это дело до тех пор, пока находящийся в «Бутырке» Мамаев лично не придет на заседание. Ну или суд не вынесет приговор по его делу. Так что ждать будут до 9 декабря минимум. (подробности)

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