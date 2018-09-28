Алана Мамаева сообщила о возможном разводе с футболистом «Краснодара»
Жена футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана опубликовала фото со своими детьми с подписью «Присоединяюсь к отряду одиноких мам». Поклонники тут же атаковали модель вопросами, что же случилось в ее семье. Но Алана пока не отвечает на сотни комментариев.
- Я ведь говорил тебе, что разбежитесь, у Паши другая дама уже. И ты прекрасно знаешь, кто она, - написал ruslan_nikolaevic.
Пара уже много лет вместе и ранее сообщений о ссорах, или возможном расставании, на страничке популярной модели не было. Мамаевы воспитывают двоих сыновей.
Днем ранее в своем Instagram модель опубликовала откровенное фото, на котором она предстала в черном сексуальном боди. Обнаженную грудь Аланы прикрывали лишь маленькие черные наклейки, остальное тело девушки было оголено.
- Я вернулась, - подписала горячее фото модель.
Алана личность в Краснодаре известная, девушка то и дело становится героиней материалов газет и информационных порталов.
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