«Краснодар» не отдает жене Павла Мамаева Алане Mercedes футболиста

Пока полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находится в СИЗО, его супруга Алана пытается вернуть автомобиль полузащитника. В одном из прямых эфиров в Instagram модель рассказала о том, что не может забрать машину футболиста. В клубе ей просто не отдают ключи от иномарки. «Комсомолке» удалось связаться с Аланой и прояснить ситуацию.

Как выяснилось, яблоком раздора стал Mercedes AMG G63, на котором Павел Мамаев ездит уже не первый год. Машина эта в собственности футболиста, купил он ее за свой гонорар.

Когда последний раз футболист был на домашней тренировке, он припарковал свою машину на базе «Краснодара». Случилось это как раз незадолго до тех самых событий в московском кафе.

- Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Алана Мамаева. - Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома.

Когда последний раз футболист был на домашней тренировке, он припарковал свою машину на базе «Краснодара».

Когда супруга полузащитника позвонила в клуб узнать, когда возможно это сделать, руководство сослалось на некое указание «машину не отдавать».

- По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся (незадолго до скандала Алана в своем инстаграме недвусмысленно намекнула о возможном разводе - Авт.), потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила , что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы (свидетельство о браке - Авт.), - продолжает Алана. - Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне.

Заявление это он передал через адвоката, однако, даже получив письмо, представители клуба не изменили решения.

- Тему Павла Мамаева мы никак не комментируем, - коротко ответили «КП» - Кубань» в пресс-службе клуба.

«Комсомолка» также пыталась связаться с сотрудником «Краснодара», который занимается организационными моментами, помогая футболистам с автосервисом.

- Зовут этого человека Адам. Именно ему последний раз отдавал ключи от своего Mercedes Паша, чтобы тот проверил авто, - говорит Алана.

Однако мужчина общаться с «КП» отказался.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

По словам адвоката, машину Мамаевых удерживают незаконно.

- Действия сотрудника клуба, который не хочет отдавать автомобиль, можно классифицировать по статье 330 УК РФ «Самоуправство», - говорит «КП» - Кубань» адвокат футболиста Игорь Бушманов. - Отказывать возвращать авто Павлу, равно как и его супруге Алане, в клубе не имеют право. Тем более, что просьба вернуть машину исходила от самого владельца.

Решить этот вопрос адвокат предлагает, обратившись за помощью в правоохранительные органы. Однако Алана Мамаева сегодня попытается урегулировать конфликт мирно.

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, обвиняемым в хулиганстве и нанесении побоев. Чтобы разорвать соглашение, клуб подал специальное заявление в Российский футбольный союз. Но там заявили, что не будут рассматривать это дело до тех пор, пока находящийся в «Бутырке» Мамаев лично не придет на заседание. Ну или суд не вынесет приговор по его делу. Так что ждать будут до 9 декабря минимум.

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