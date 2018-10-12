Алана Мамаева: Шантажист начал приводить в действие свои угрозы

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-12T17:04:56+03:00

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Накануне вечером стало известно, что игрока «Краснодара» Павла Мамаева арестовали. Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Ранее оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

Сотни недоброжелателей сейчас «бомбят» ее соцсети. Люди писали оскорбительные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях. Не выдержав, Алана Мамаева скрыла возможность комментировать снимки, попросила не вмешивать в скандалы ее детей, а позже заявила, что любит своего мужа и ей все равно, что об этом думают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673090" frameborder="0"></iframe> Алана Мамаева сообщила, что её аккаунт в соцсетях взломали.

Вымогатель начал действоватьФото: Архив "КП"

Спустя несколько часов после ареста Павла его супруге Алане стали поступать сообщения с угрозами с незнакомого номера. Модель не побоялась и опубликовала скриншоты переписки с неизвестным в своем Инстаграм.

Из сообщений видно, что некий человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы.

Спустя несколько часов, не получив от Аланы денег, злоумышленник начал действовать. Аккаунт жены футболиста перестал существовать. Фанаты подумали, что девушка не выдержала напора подписчиков и сама удалила свою страничку. Но Ала опровергла эту информацию с другого профиля.

Девушка давно занимается вопросами пластической хирургии и ведет об этом блог в Инстаграм. С этого аккаунта она вышла в прямой эфир.

- Ребят, не знаю, что случилось. Мне взломали мою страницу, поэтому все что там сейчас будет происходить, это не я если что. Поэтому пишу, точнее, говорю со второй своей страницы, надеюсь, что получиться все восстановить. Ну и все угрозы шантажиста, наверное, уже пришли в действие, - сообщила своим подписчикам Алана Мамаева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД Кубани: Заявлений об угрозах от Аланы Мамаевой не поступало

Где модель находится сейчас, неизвестно. Не исключено, что девушка сейчас находится в столице, а значит и проверку будут проводить московские правоохранители (читайте далее)

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