Жена Павла Мамаева Алана восстановила взломанный хакером аккаунт

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-06T15:17:11+03:00

На то, чтобы «реанимировать» страницу в соцсетях, потребовался почти месяц

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Супруга футболиста «Краснодара» сумела восстановить свой аккаунт в Инстаграм. Напомним, 12 октября стало известно, что супруге Павла Мамаева Алане стали поступать сообщения с угрозами с незнакомого номера. Модель не побоялась и опубликовала скриншоты переписки с неизвестным в своем Инстаграм.

Из сообщений стало ясно, что некий человек просит денег у четы Мамаевых. Иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы. Более того, злоумышленник угрожал и самому футболисту, уверяя, что устроит ему «сладкую жизнь».

Спустя несколько часов после того, как Алана придала огласке эту ситуацию, злоумышленник, так и не получив денег, начал действовать. Аккаунт жены футболиста исчез. Поклонники сначала подумали, что девушка не выдержала напора подписчиков и сама удалила свою страничку. Но Алана опровергла эту информацию.

Позднее киберпреступник опубликовал интимные видео и фото Мамаевых. Причем появились они даже не на страничке Аланы Мамаевой, которую она закрыла, и не у Павла. Фото и видео разместили в Инстаграме актрисы Маши Горбань.

И вот спустя почти месяц супруге футболиста удалось вернуться на свою страницу в соцсетях. Чтобы «реанимировать» аккаунт, ей потребовалась помощь специалистов.

- Спасибо всем за слова поддержки, - первым делом написала модель на своей странице. - Только сейчас увидела сотни сообщений.

Многие поклонники были рады возвращению Аланы, несмотря на то, что девушка сообщала обо всем, что происходит в ее жизни с другого аккаунта, посвященного вопросам пластической хирургии.

Стоит сказать, это уже не первый случай, когда Алане Мамаевой угрожают хакеры. В апреле 2017 года киберпреступники выложили откровенную фотографию жены футболиста «Краснодара» Павла Мамаева во взломанном Twitter-аккаунте певца Влада Соколовского.

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Сотни недоброжелателей сейчас «бомбят» ее соцсети. Люди писали оскорбительные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях. Не выдержав, Алана Мамаева скрыла возможность комментировать снимки, попросила не вмешивать в скандалы ее детей, а позже заявила, что любит своего мужа и ей все равно, что об этом думают (читайте далее)

РАЗВИТИЕ

Алана Мамаева: Шантажист начал приводить в действие свои угрозы

Спустя несколько часов, не получив от Аланы денег, злоумышленник начал действовать. Аккаунт жены футболиста перестал существовать. Фанаты подумали, что девушка не выдержала напора подписчиков и сама удалила свою страничку. (подробнее)

Павел Мамаев: "Переживаю, как там моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно"

Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (читайте далее)