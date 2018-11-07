Жена футболиста Павла Мамаева Алана: Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами
Накануне жена Павла Мамаева Алана восстановила взломанный хакером аккаунт. Чтобы «реанимировать» аккаунт, ей потребовалась помощь специалистов. Модель поблагодарила поклонников за слова поддержки, а позже вышла в прямой эфир в Instagram и пообщалась с подписчиками.
- Я уже неоднократно говорила, что думаю по поводу сложившейся ситуации, но важно то, что будет 8-го числа (Павел Мамаев заключен под стражу до 8 декабря - Авт.), посмотрим, выпустят, не выпустят, - сказала Алана Мамаева. - Смысл мне что-то объяснять, доказывать, если по сути все решает государство. Мое личное мнение не повлияет на решение суда. Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но он все-таки не опасный преступник. Мой муж не придурок, который бросается на людей. Там действительно была провокация.
Девушка добавила, что находится постоянно на связи с мужем, она интересуется, как у него дела, узнает, что нового. Также по словам Аланы, некоторые свидетели того происшествия в кафе не давали публично показания, не рассказывали ничего следствию.
- Это странно, если честно. Я не буду ничего рассказывать. Пока будем ждать, когда история закончится, - продолжает Алана. - Дети уже знают, к сожалению, скрывать не получается. В детском саду обсуждают эту ситуацию. Приходится им объяснять, что дяди ошиблись, что это неспортивное поведение.
Кроме того, жена полузащитника «Краснодара» сомневается, что ее муж продолжит играть за «быков».
- Ситуация с Кокориным абсолютно другая. Там представители клуба разобрались, что произошло, ездили в суд, сейчас ждут окончательного решения, но от игрока не отнекиваются, - говорит Алана. - В случае с Пашей наоборот - хотят поскорее договор расторгнуть. Говорят: "все-все, уходи, ты плохой". Нас сразу поставили в черный список и заявили о желании расторгнуть контракт. Мне даже машину не отдают, которая на базе стоит. Не думаю, что у нас что-то получится с клубом, который бросил своего игрока.
Также Алана добавила, что в СИЗО у ее мужа далеко не райские условия. По словам девушки, у Павла в камере нет телевизора или видеоигр, стирает футболист сам.
- Шантажист со мной на связи. Он недавно меня предупредил, что снова в ближайшее время взломает мне страницу, чтобы опять что-то сделать. Будем ждать, - коротко сказала модель. - Хотела также поблагодарить всех, кто писал мне слова поддержки. Я думала, что снова польется негатив, но этого не произошло, как нестранно.
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