Жена футболиста Павла Мамаева Алана: Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-07T09:56:40+03:00

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Накануне жена Павла Мамаева Алана восстановила взломанный хакером аккаунт. Чтобы «реанимировать» аккаунт, ей потребовалась помощь специалистов. Модель поблагодарила поклонников за слова поддержки, а позже вышла в прямой эфир в Instagram и пообщалась с подписчиками.

- Я уже неоднократно говорила, что думаю по поводу сложившейся ситуации, но важно то, что будет 8-го числа (Павел Мамаев заключен под стражу до 8 декабря - Авт.), посмотрим, выпустят, не выпустят, - сказала Алана Мамаева. - Смысл мне что-то объяснять, доказывать, если по сути все решает государство. Мое личное мнение не повлияет на решение суда. Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но он все-таки не опасный преступник. Мой муж не придурок, который бросается на людей. Там действительно была провокация.

Девушка добавила, что находится постоянно на связи с мужем, она интересуется, как у него дела, узнает, что нового. Также по словам Аланы, некоторые свидетели того происшествия в кафе не давали публично показания, не рассказывали ничего следствию.

- Это странно, если честно. Я не буду ничего рассказывать. Пока будем ждать, когда история закончится, - продолжает Алана. - Дети уже знают, к сожалению, скрывать не получается. В детском саду обсуждают эту ситуацию. Приходится им объяснять, что дяди ошиблись, что это неспортивное поведение.

Кроме того, жена полузащитника «Краснодара» сомневается, что ее муж продолжит играть за «быков».

- Ситуация с Кокориным абсолютно другая. Там представители клуба разобрались, что произошло, ездили в суд, сейчас ждут окончательного решения, но от игрока не отнекиваются, - говорит Алана. - В случае с Пашей наоборот - хотят поскорее договор расторгнуть. Говорят: "все-все, уходи, ты плохой". Нас сразу поставили в черный список и заявили о желании расторгнуть контракт. Мне даже машину не отдают, которая на базе стоит. Не думаю, что у нас что-то получится с клубом, который бросил своего игрока.

Также Алана добавила, что в СИЗО у ее мужа далеко не райские условия. По словам девушки, у Павла в камере нет телевизора или видеоигр, стирает футболист сам.

- Шантажист со мной на связи. Он недавно меня предупредил, что снова в ближайшее время взломает мне страницу, чтобы опять что-то сделать. Будем ждать, - коротко сказала модель. - Хотела также поблагодарить всех, кто писал мне слова поддержки. Я думала, что снова польется негатив, но этого не произошло, как нестранно.

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