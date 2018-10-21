"Он отличный человек": Игроки “Краснодара” заступились за Мамаева

21 Окт. 23:20 2018-10-21T23:31:34+03:00

Но в клубе на полузащитника, оказавшегося в СИЗО, больше не рассчитывают

Изменить размер текста: A A

“Краснодар” на своем поле проиграл свой первый матч после скандала с полузащитником клуба Павлом Мамаевым, который находится в СИЗО. “Ахмат” смог увезти со стадиона “быков” победу со счетом 1:0 и добавил в копилку три очка.

По составу “Краснодара” было видно, что тренер команды Мурад Мусаев изрядно поломал голову, как компенсировать потерю полузащитника и не нарушить лимит на легионеров (у команды на поле должно быть не более шести иностранцев). На позиции Мамаева играл Куэва, а в опорной зоне вместо Каборе впервые за долгое время в старте вышел Шишкин.

На Мамаева в “Краснодаре” больше не рассчитывают. Его фамилии не нашлось места в списке игроков команды, опубликованном в свежей программке.

В программке к матчу "Краснодар" без Павла МамаеваФото: Артём ГНАТЕНКО

Очевидно, что потеря Мамаева доставила проблем “Краснодару” и уже отлаженные связи в команде разрушились. Это не в последнюю очередь стало причиной поражения.

После матча признал это и сам Мурад Мусаев, впервые прокомментировавший потерю Мамаева.

– Он является (пауза)... являлся важным нашим игроком. Чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы и я уверен мы справимся, - тренер был краток.

На вопрос о текущих отношениях с футболистам, Мусаев сослался на заявление клуба.

– По Мамаеву вопросы закончились. Клуб сделал официальное заявление по этому поводу. Мне нечего добавить, - отрезал молодой тренер “Краснодара”.

Напомним, что клуб оштрафовал Павла Мамаева и намерен расторгнуть с ним контракт. “Краснодар” уже обратился в палату по разрешению споров РФС и ждет заседания по этому вопросу.

Партнеры Павла Мамаева по команде оказались разговорчивее и заступились за пока еще одноклубника.

- Конечно, это потеря для команды. Павел был в хорошей форме в последнее время. Но, к сожалению, это жизнь. Как есть, так и есть. В команде никто это не обсуждает, все новости узнаем из прессы, - сказал Роман Шишкин. - А вообще он хороший, добрый парень, насколько я его знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу.

Капитан “Краснодара” защитник Александр Мартынович призвал не устраивать показательную порку Кокорину и Мамаеву.

- Паша очень хороший футболист, и, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что, да, ребята оступились, допустили ошибку, и их за это надо наказать. Но не надо из них делать каких-то зверей, отбросов общества. Никто не пишет, как много они помогали людям: детским домам и нуждающимся. Не стоит делать показательную порку. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо и не ограждали их от общества. На мой взгляд, Кокорин и Мамаев еще многое могут сделать и для страны, и для футбола в частности, - заявил Александр Мартынович.

Вратарь “Краснодара” Андрей Синицын согласился с высказываниями капитана и охарактеризовал Мамаева как “отличного человека”.

- Он - лидер команды, и его не хватало. Сильно ли сказывается его отсутствие? В плане креатива - возможно. Но это все сослагательное. Моменты были, но могу сказать, что его все же не хватает. Мамаев много сделал в плане результата - и в этом сезоне, и за все пять лет, что он здесь провел, - резюмировал Синицын.

КСТАТИ

Не только Кокорин с Мамаевым: в тюрьме может собраться неплохая сборная России

Создается впечатление, что в последнее время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) задалась целью собрать у себя настоящую футбольную сборную страны. Да такую, с которой не стыдно (в спортивном плане) появиться на настоящем чемпионате мира. В СИЗО уже сидят Александр Кокорин и Павел Мамаев (подробности)

В ТЕМУ

Кокорин и Мамаев в Бутырской тюрьме: как сидят устроившие драку с чиновником футболисты

«Комсомолка» выяснила, что ждет оскандалившихся спортсменов в застенках и по каким понятиям им предстоит жить ближайшие месяцы (подробности)