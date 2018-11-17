Алана Мамаева: Пашу поддерживают знакомые из разных стран, нет никакого расизма

Алана Мамаева запустила кампанию в поддержку своего супруга, который с 11 октября находится в СИЗО.

- Сейчас люди из разных стран, кто знаком с Пашей (это спортсмены и не только), выражают ему поддержку, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» жена футболиста. - Я решила опубликовать на своей странице в Instagram их фото и видео.

На снимках люди держат футболку «быков» с фамилией 30-летнего хавбека. Фотографии сопровождаются хэштегом – #freemamaev. Те, кто записал ролик, произносят фразу «Free Pavel Mamaev».

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Ребят обвиняют в расизме. Хотим показать, что это не так. Они абсолютно нормально относятся к любой национальности, - сказала Алана Мамаева в прямом эфире в своем Instagram. - Начнем с того, что я, жена Паши, не русская. Так что эти обвинения уже не соответствуют действительности.

Напомним, чиновник Минпромторга Денис Пак говорил, что Кокорин и Мамаев выкрикивали расистские оскорбления.

Акция в поддержку Павла Мамаева.

- Изначально мы думали сделать просто листки с хэштегами. А люди начали делать фото с футболками, - продолжила жена полузащитника. - Многие из вас из разных городов. Все, кто хочет поддержать Пашу, пишите «Free Mamaev» и добавляйте, откуда вы родом. А я выставляю в сторис.

Напомним, Мамаев и Кокорин помещены под стражу до 8 декабря. Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство адвоката об освобождении Павла из СИЗО под залог.

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