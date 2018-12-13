2018-12-13T14:16:36+03:00
Спорт

Севилья - Краснодар 13 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура Лиги Европы

Футбол, матч Севилья - Краснодар. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 декабря 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Последний матч в году “Краснодар” проводит в Лиге Европы против “Севильи”. Вторая команда чемпионата России отправляется в гости ко второй команде Испании. Несмотря на то, что “черно-зеленые” идут на первом месте в группе J, у них есть мизерные шансы не выйти в плей-офф. Задача минимум для команды Мусаева - не уступить с разницей больше трех мячей, но вряд ли кто-то в стане “быков” говорит о таком исходе. Краснодарцы приехали в Испанию за победой, чтобы завершить свой самый удачный год на мажорной ноте.

«КП» рассказывает о главных моментах матча Севилья - Краснодар 13 декабря 2018

Статистика личных встреч Севилья - Краснодар 13 декабря 2018

«Краснодар» и «Севилья» встретились в рамках 2-го тура текущего группового турнира в октябре нынешнего года. Волевую победу в этом драматичном матче со счетом 2:1 отпраздновала наша команда, благодаря голам Перейры и фантастическому удару через себя Окриашвили на последних минутах.

Прогнозы на матч Севилья - Краснодар 13 декабря 2018

Букмекеры считают «Севилью» безусловным фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Севильи» - 1,35, на победу «Краснодара» - 7,5, на ничью – 5,2. По мнению специалистов, одна из сильнейших команд Испании без труда одержит победу над «горожанами».

Прогноз «КП» на матч Краснодар - Севилья

Трансляция матча Севилья - Краснодар 13 декабря 2018

Трансляция матча Севилья - Краснодар 13 декабря 2018 состоится в прямом эфире на канале МатчТВ 20:55 по московскому времени.

Севилья - Краснодар 13 декабря. Трансляция матча Лиги Европы.

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