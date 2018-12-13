Обзор матча Севилья - Краснодар 13 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков

Матч Севилья - Краснодар стал последним матчем российской команды в году. “Быки” подошли к этой встрече в статусе лидера группы J, но поражение с разницей более, чем в три мяча могло оставить “горожан” за бортом плей-офф Лиги Европы.

Если “Краснодар” вполне устраивала и ничья, чтобы сохранить лидерство, то команде из Испании необходимо было побеждать. “Севилья”, которая пять раз выигрывала трофей точно знала, как это сделать. Все пять домашних матчей нынешнего евросезона она выиграла с разницей 19:1.

Адалусийцы и на этот раз устроили гостям драматичный разгром, взяв реванш за поражение в Краснодаре. Тем не менее, оба соперника вышли в плей-офф Лиги Европы. "Севилья" с первого места в группе J, а "Краснодар" со второго.

Итоговый счет и голы

Севилья - Краснодар - 3:0 (2:0). Голы: Бен-Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (с пенальти).

Статистика игроков

Севилья: Вацлик (В), Серхи Гомес, Каррису (К), Меса, Бен-Йеддер (Навас, 72), Банега (Амаду, 70), Андре Силва (Муриэль, 77), Эскудеро, Промес, Васкес, Меркадо.

Краснодар: Крицюк (В), Рамирес, Фьолусон, Мартынович (К), Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).

Судья: Даниель Стефански (Польша).

Предупреждения: Промес, 40, Банега, 65 - Газинский, 14, Рамирес, 40.

Удаления: Рамирес, 48.

13 декабря. Севилья. Стадион “Рамон Санчес Писхуан”. 34 414 зрителей (вмещает 43 883).

Итоговая таблица группы J Лиги Европы

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут “Севилья” понеслась в атаку, лишив “Краснодар” мяча, к чему команда Мурада Мусаева совершенно не привыкла. Уже на пятой минуте свое преимущество андалусийцы первартили в гол. Это Бен-Йеддер подкараулил мяч, который после выноса Крицюка из борьбы откинул назад Каборе и неотразимо пробил в дальний угол. “Быки” ответили моментом Игнатьева, который принял круглого в центре штрафной, но его удар пришелся мимо.

А вот у Бен-Йеддера был хороший день. На 10-й минуте он сумел оформить дубль. Центральный защитник Фьолусон, который заменил в старте Спайича, удивительно легко проиграл борьбу форварду и отпустил его на рандеву с Крицюком, который не смог выручить команду. 2:0 в самом начале матча - худшее начало было сложно придумать.

Но краснодарцы сумели собраться и несколько раз остро угрожали воротам Вацлика. Игнатьев пробил точно в руки голкиперу, а удар Рамиреса он смог отразить. Вандерсон также имел свои моменты, но точности в завершающей стадии явно не хватало.

У хозяев тоже были шансы устроить разгром еще в первом тайме. Оборона “Краснодара” сбоев до перерыва больше не давала, хотя работала явно на пределе.

ВТОРОЙ ТАЙМ

“Холодный душ” в начале первого тайма оказался не таким уж ужасным, по сравнению с завязкой второй половины матча. Резвая атака “Севильи” закончилась ударом Андре Силвы, Крицюк уже лежал на газоне. Рамирес решил использовать единственный шанс избежать гола и вынес мяч рукой с линии ворот. Ценой этому спасению стало удаление и пенальти.

На 49-й минуте Банега пробил с точки в левый угол. Крицюк угадал направление удара, но это не спасло краснодарцев от 3:0 в самом начале второго тайма, который команде предстояло провести вдесятером.

Мураду Мусаеву пришлось вносить коррективы в расстановку. С поля ушли Перейра и Игнатьев, вместо них на поле появились Стоцкий и Куэва. О шансах на первое место в группе "горожане" уже явно не думали. Важно было больше не пропустить.

К группе обороняющихся присоединился Шишкин, заменивший Вандерсона. "Севилья" много атаковала, а "Краснодар" просто терпел, совершая редкие вылазки вперед небольшим числом. Такими "горожан" в этом сезоне болельщики еще не видели.

И все же краснодарцам удалось выстоять и сохранить путевку в плей-офф Лиги Европы. В евровесну российская команда вышла со второго места в группе J. В параллельном матче "Стандард" не сумел на выезде переиграть "Акхисар". Встреча в Турции завершилась со счетом - 0:0.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Севилья - Краснодар.