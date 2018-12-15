2018-12-17T10:32:59+03:00
Происшествия

Появилось новое видео с участием Цеповяза

Оно представляет из себя слайд-шоу с датами съемки
Татьяна СМИРНОВА
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Появилось новое видео с участием ЦеповязаПоявилось новое видео с участием Цеповяза
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На YouTube канал «залили» новое видео про Вячеслава Цеповяза, участник банды цапков, который в настоящее время отбывает наказание за заметание следов убийства 12 человек. Это сделал все тот же автор - Сергей Перин.

Появилось новое видео с участием Цеповяза

Появилось новое видео с участием Цеповяза

Видео в привычном формате - оно представляет собой слайд-шоу. Но на этот раз под старыми фотографиями, которые автор опубликовал ранее, подписаны даты съёмок: 14 апреля 2016 года, 19 августа 2016 года, 4 ноября 2016 года, 2 мая и 12 ноября 2017 года. Также видео дали громкое название: «Сколько на самом деле пировал Цапок-крабоед?».

Вячеслав Цеповяз- сколько на самом деле пировал Цапок-крабоед.

Напомним, что в начале декабря на YouTube-канале Сергея Перина появилось два видео. Оба они состояли из фотографий Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание в колонии строго режима в Амурской области. Обстановка на снимках заинтересовала общественность. На них Цеповяза запечатлели возле аквариума, потом гна свежем воздухе в какой-то беседке, также в футбольной форме и хоккейной на катке.

Цеповяз на свежем воздухе в беседке

Цеповяз на свежем воздухе в беседке

На других фотографиях заключенного, появившихся еще раньше (в ноябре), в камеру попали столы с едой. Но на них находился не простенький сухой паек, а крабы, шашлыки и красная икра. Это ли точно колония сторого режима?

Так Цеповяза кормят в колонии строгого режима

Так Цеповяза кормят в колонии строгого режима

По данному факту провели проверку в региональном УФСИН России. В результате начальника территориального управления службы по Амурской области и ряд сотрудников получили жесткий выговор за выявленные нарушения.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия. Выяснилось, что заключенному нашли посыльного. Он и приносил Цеповязу продукты в колонию. Установлено, что он питался на 60 тысяч рублей в месяц.

Про Цеповяза выложили новое видео

Про Цеповяза выложили новое видео

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что банда цапков осенью 2010 года в станице Кущевской совершила массовое убийство. Они зарезали семью фермера Сервера Аметова и его гостей. Бандиты не пощадили даже детей. Таким образом, Цапок мстил за смерть своего брата Николая, которого расстреляли в 2002 году. До сих пор не известно, кто стоял за его убийством.

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Когда-то заключенный отдал супруге свое предприятие "Слава Кубани". Но сейчас он хочет вернуть его себе. Известно, что за прошлый год выручка предприятия составила 700 миллионов рублей. Народ поговаривает о том, что Цеповязу нужны деньги для того, чтобы выйти на волю (подробности).

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