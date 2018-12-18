«Вы крутые»: в Краснодаре встретили серебряных призёров чемпионата Европы по гандболу и тренера Евгения Трефилова

Рейс с обладателями серебра чемпионата Европы по гандболу задержали больше, чем на час. Но болельщики, которые приехали в аэропорт с шарами и цветами, не расходились. А ведь на часах уже было почти три ночи.

- Скорее бы уже увидеть Евгения Васильевича (тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова, он же тренирует и ГК «Кубань». - Прим.авт) , - нервничала девушка с букетом.

Болельщики встречают любимого тренера и девчонок из командыФото: Ольга СУХОВА

Рядом - заядлый болельщик в кубанке и с шарами цвета гандбольной «Кубани» - желто-зелёными. Приехали и девчонки из краснодарского клуба, журналисты. Такой компанией встречали из Москвы серебряных призёров чемпионата Европы по гандболу: тренера национальной команды Евгения Трефилова и трёх игроков гандбольной «Кубани»: Ярославу Фролову, Антонину Скоробогатченко и Екатерину Баркалову.

Впервые за последние 10 лет сборная России по гандболу вышла в финал чемпионата Европы. А «серебро» соревнований команда взяла второй раз за всю историю российской команды. В 2006 году наша сборная уступила «золото» Норвегии. В 2008 взяла «бронзу» престижного состязания.

Болельщики приехали с цветами и шарамиФото: Ольга СУХОВА

В составе сборной России на Евро-2018 впервые дебютировали две спортсменки из гандбольной «Кубани» - Ярослава Фролова и Екатерина Беркалова. Для Антонины Скоробогатченко это было уже второй чемпионат Европы.

Кстати, девчонки впервые привезли в Краснодар «серебро» Европы. До этого ещё никто из игроков гандбольной «Кубани» не обладал этой почётной наградой.

- Мне сестра запретила пить успокоительные, пока шла решающая игра со сборной Францией, - рассказывала в зале прилёта мама Екатерины Беркаловой. - Но как же без них, такое волнение.

Евгений Трефилов прилетел в Краснодар после Евро-2018.

Родители Екатерины БеркаловойФото: Ольга СУХОВА

Напомним, в финале Евро чемпионата сборная Франции одержала победу, российской команде досталось "серебро" турнира.

Когда Еагений Трефилов и девчонки вышли к встречающим, зал прилёта взорвался аплодисментами.

- Спасибо! - говорила каждая встречающая спортсменка "Кубани", подходят к своему тренеру Евгению Трефилову и благодарила за игру на чемпионате.

В Краснодаре встретили гандболисток и тренера Евгения Трефилова.

Евгений Трефилов раздает автографыФото: Ольга СУХОВА

Сам Король Треф виддно было, что расстроен "серебром" - в его глазах отчетливо читалось: "мы ехали за "золотом".