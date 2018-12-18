Король гандбола, обладатель серебра Евро-2018 ответит на вопросы слушателей радио «КП»-Краснодар

Легендарный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернулся в родной Краснодар с очередным трофеем – «серебром» чемпионата Европы. Этой награды не было в копилке национальной команды 12 лет.

19 декабря, в 17:05 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре, 89.5 FM в Анапе) Евгений Трефилов и игрок гандбольной «Кубани», обладательница серебряной медали Евро-2018 Антонина Скоробогатченко расскажут о «серебре», которое дороже «золота», поделятся впечатлением от прошедшего чемпиона и ответят на вопросы радиослушателей.

За самые интересные вопросы - подарки от гандбольного клуба «Кубань».

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