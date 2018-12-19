«Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые»: Евгений Трефилов о Евро-2018 и подготовке спортсменов

С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018, главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань» Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани» и ответил на вопросы слушателей. Поделилась впечатлениям от игры и правый полусредний Антонина Скоробогатченко. (Запись эфира можно послушать здесь)

- Как встретили дома?

Евгений Трефилов: Кубань всегда встречает гостеприимно! Это наш дом!

Антонина Скоробогатченко: Мы приехали очень поздно, нас тепло встретили девочки из команды, болельщики.

- На тренировку сразу не отправили?

АС: Был один день отдыха.

НЕТ МЕДАЛЕЙ - НЕТ РАБОТЫ

- Было ли давление со стороны Федерации гандбола? Шли разговоры, что не будет медали, не будет тренера.

ЕТ: Никакого давления не было. Это сами журналисты подвели Шишкарева (Сергей Шишкарев - президент Федерации гандбола России, - прим.авт) к этому вопросу. Они спросили, ответ был такой - нет медалей, нет работы. Вообще, знаете, по 5 - 6 человек меня чуть ли не каждый день спрашивают: «Когда ты уйдешь?». Когда нужно, не беспокойтесь, все уходят.

- А в политику не думали податься?

ЕТ: Нет, врать надо много.

- Когда ехали во Францию, какие ожидания были?

ЕТ: Я волновался по одной причине - недостаточная работа на сборах, у нас было очень мало времени.

- Ваше самое высокое достижение и самый большой провал?

ЕТ: Достижение - «золото» Олимпиады в Рио и Игры в Пекине. А вот провал и жесткая посадка с поломкой шасси - Лондон! Там я остался без работы. Хотя вообще были еще, поменьше, но это уже не в счет.

- Тоня, расскажи о про вызов в сборную, как это происходит?

АС: Обычно руководство сообщает, кто-то из девочек поедет на сборы национальной команды.

- У «Кубани» есть преимущества перед остальными игроками сборной?

ЕТ: Да, одно - больше получать!

Евгений Трефилов в эфире радио "КП"-Краснодар"Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Вы довольны девчонками из «Кубани» на Евро-2018?

ЕТ: Нет! Хочу, чтобы и девчонки из «Кубани», и все мои подопечные были лучше. А к девчонками из «Кубани» и требования выше - они же со мной пришли.

- Антонина Скоробогатченко до Евро-2018 говорила, что мечта — выиграть чемпионат Европы. Теперь какая?

ЕТ: Выйти замуж!

АС: Следующие победы.

- Какая была атмосфера финала чемпионата Европы?

ЕТ: Зал - семнадцатитысячник, в таких мы редко бываем. Я в таких был только в Осло, теперь вот Франция.

- Наверное, давление трибун было? Тоня, какого это играть в таком зале?

АС: Я в первый раз была в такой огромном зале. Не слышно было вообще ничего. Но давления не было. Во Франции сейчас демонстрации, народ бастует против повышения налогов на бензин. И мы попали в эту гущу. На Евро-2018 мы ездили в торговый центр, когда у нас был выходной. Пробыли там минут 20, и нас резко начали закрывать. Двоих девчонок даже где-то за решеткой магазина закрыли.

- Нашу команду на Евро-2018 убили судьи...

ЕТ: Ну вот! Как только что-то не получается, сразу судьи виноваты, луна не так взошла, солнце за горизонт скрылось. У нас много было недостатков. У меня нет претензий к судьям. А как они должны хозяев судить? Надо всегда надеется на худшее, мои девушки всегда летают в облаках, приходится выдергивать их оттуда за ноги. Когда получается что-то, поднимаю глаза вверх, благодарю того, кто сверху - спасибо, что хорошо.

СПОКОЙНЫЙ ТРЕФИЛОВ

- Нам показалось, что вы были на играх особенно спокойным, что вам не очень свойственно.

ЕТ: Все приехали из разных команд, уровень подготовки у всех разный. Если бы я начал по-своему давить девчонок, еще неизвестно, где бы мы вообще были. И если предложили уволиться перед чемпионатом, конечно я спокоен был, уже место новое есть - уволен.

- Ну вот только из сборной сразу в клуб и наоборот? Как такой график переживаете?

ЕТ: Уже 20 лет так переживаю. С той стороны, в другом окопе - это мои враги, потом мы приезжаем - мы уже друзья, в одной команде.

-Как найти и вырастить вратаря уровня сборной? Вратарь в гандболе это реакция или всё-таки чтение игры? Может нужно смотреть девчонок лет 8-10 в секциях фехтования, настольного тенниса, с хорошей реакцией?

ЕТ: Самый больной вопрос. Сейчас резко упало количество занимающихся гандболом. То, что вратарь - полкоманды, это Анна Седойкина доказала в игре с Францией. Надо искать, именно искать этих детей. У нас сегодня это по-другому происходит, мы детей пытаемся заманить что-ли. Если девочка высокорослая, мы за ней как за невестой ходим - все разом. А это немножко портит людей. Когда всё время над собой такой зонтик, который прикрывает тебе от дождя и от холода.

Антонина Скоробогатченко в студии радио "Комсомольская правда"Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Какие медали вам достались всё-таки тяжелее - олимпийские или Евро- 2018?

ЕТ: Самые тяжелые еще не достались, надо один разок Евро выиграть. Хотя все тяжелые медали.

- Бывают ли моменты, что Евгений Васильевич корит себя за то, что слишком много повышал голос? Тоня, бывает ли вообще тренер когда-нибудь чем-нибудь доволен?

ЕТ: Тренер бывает доволен, когда стоит на пьедестале и поднимается флаг нашей Родины и звучит гимн. И все, кто сидит на трибунах - замолкают. Вот тогда я доволен. Но это бывает всего 3 секунды. То, что я импульсивный - по-разному бывает. Игры-то разные. Иногда корю себя, что не надо было этого говорить, что надо было было сдержаться.

АС: Он часто бывает доволен, просто нам об этом не говорит.

- Что нужно, чтобы похвалил Трефилов?

АС: Делать все так, как он скажет.

РЕМЕНЬ НАДО СНИМАТЬ ЧАЩЕ

- Почему Антонина бросает всегда при поднятых руках? Часто есть окно для броска, ведь у нас нет сейчас левого полусреднего в атаке, на Тоню одна надежда.

АС: Окно для броска - да есть оно. Просто если человек в себе уверен, то будет у него все.

- Ты не всегда уверена в себе?

АС: Не всегда.

- Евгений Васильевич, выбивать надо неуверенность в себе.

ЕТ:Я пытаюсь, но ремень надо снимать слишком часто.

- Где вы берете таких прекрасных игроков? Абсолютно это непонятно. Школ ведь мало, практически нет.

ЕТ: К сожалению, вы правы. Сегодня гандбол не так популярен. В семидесятые годы в каждой школе был гандбол, игроков было очень много. Попасть в сборную Советского союза было просто нереально. Почему сейчас не занимаются? Школы гандбольные сократили, команды теряем. Я бы с удовольствием сейчас проехал по России, набрал людей, поселил бы на Кубани. Но куда? Условий нет, ребята должны где-то жить, учиться. Нужен интернат, нужна подготовка. Расстояние от детского до взрослого гандбола - это пропасть. И ее мы не можем никак закрыть. Свои ребята должны быть в регионе. Антонина у нас вообще из Волгограда. Почему я должен воровать из Волгограда?

АС: Не воровал! Я сама пришла.

- Антонина, как ты пережила эту пропасть, о которой говорит Трефилов?

АС: Первый тренер пришел в школу, позвал на гандбол. Я даже не знала, что это за вид спорта. И все, так начала тренироваться. Потом Евгений Васильевич меня позвал к себе и я согласилась.

ЕТ: Так звал, что аж коленки стер. Скрывать не буду, ухудшилось положение в Волгограде. Если подворачивается, и бесхозное, чего бы не подобрать?

- Когда «Кубань» обыграет "Ростов-Дон"?

ЕТ: Пока на Ростов не прыгайте, высоковато, можно навернуться. Ростов собрал по всей России лучших игроков. Но у «Кубани» сейчас не самое лучшее положение - много травмированных. Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые.

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ

- Вы довольны уходящим 2018 годом?

ЕТ: Нет. Мы в «Кубани» проиграли чемпионат России, заняли четвертое место. Из-за этого у нас начались проблемы в «Кубани» - часть игроков ушла, было немножко уменьшено финансирование. Недоволен тем, как прошло лето. Большое количество игроков просто выпало по стоянию здоровья.

- Как отметите Новый год?

ЕТ: Дома! Придут дети.

АС: У нас всего два дня выходных - 31 декабря и 1 января. Хотелось бы домой съездить, но не получится, поэтому буду здесь, в Краснодаре, с друзьями.

ЕТ: Дальше идут серьезные игры, которые нам будет очень тяжело выиграть. По стоянию клуба, по состоянию игроков. Надеялся, что Вика Жилинскайте выйдет, у нее сейчас проблемы со здоровьем. Поэтому посмотрим.

- Подтянем же? Ресурсы есть?

ЕТ: Надеюсь. После Нового года порыщем по сусекам. Времени на раскачку нет. В начале сезона надо договариваться уже на следующий сезон, думать, чем ты будешь завтра жить.

Кстати, уже 13 января в Краснодар вернется большой гандбол. В "Олимпе", в 16:00 состоится матч Кубка Европейской федерации гандбола. ГК "Кубань" встретится с норвежским "Ларвиком".