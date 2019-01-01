2019-01-01T15:07:02+03:00
Происшествия

Рейс из Сочи в Москву экстренно сел в Воронеже из-за пьяного дебошира в бизнес-классе

По некоторым данным, пассажир - известный хоккеист
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Утром 1 января самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву, вынужденно приземлился в Воронеже. Как выяснилось, во время полета один из пассажиров бизнес-класса начал буянить.

Мужчина, по всей видимости, решил продолжить празднование Нового года прямо в воздухе. Не рассчитав, он выпил слишком много виски. Мужчина стал кричать, ругаться, начал просить налить ему еще, но бортпроводники ему отказали. После этого пассажир уже не смог держать себя в руках, потому начал дебоширить.

Его пытались успокоить и пассажиры, и стюардессы, но тщетно. Когда мужчина ударил одну из бортпроводниц, командир лайнера решил прервать полет.

В 09:56 самолет экстренно приземлился в аэропорту Воронежа. У трапа лайнер уже встречали полицейские, которые и вывели мужчину. По некоторым данным, пассажир - известный российский хоккеист.

- Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Самолет продолжил полет по маршруту - в 11:45 борт вылетел в столицу.

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