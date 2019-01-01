Дебош на самолете, летевшем из Сочи в Москву, устроил бывший хоккеист «Сочи» Олег Сапрыкин

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:40:25+03:00

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Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира, который летел на самолете из Сочи в Москву. Дебош на борту устроил бывший нападающий сборной России Олег Сапрыкин.

Напомним, утром 1 января во время полета один из пассажиров бизнес-класса начал буянить. Мужчина выпил слишком много алкоголя. Когда ему отказали в очередном стаканчике горячительного, пассажир начал дебоширить. Его пытались успокоить, но тщетно. Тогда командир самолета принял решение совершить экстренную посадку в Воронеже.

На данный момент 37-летнего экс-хоккеиста уже выпустили из отделения полиции. На него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

СПРАВКА «КП»

Олег Сапрыкин играл за такие клубы как ЦСКА, чьим воспитанником он является, а также СКА, «Динамо» (Москва), «Сочи», «Автомобилист».

В составе сборной России завоевал золото ЧМ-2009. Наибольших успехов он добился в составе уфимского «Салавата Юлаева», с которым в 2011-м выиграл главный трофей КХЛ Кубок Гагарина.

В 2016 году хоккеист завершил карьеру.