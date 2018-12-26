2018-12-26T10:20:45+03:00
Происшествия

В Сочи на трассу сошли два селя

Часть дороги перекрыта
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Погибших и пострадавших нетПогибших и пострадавших нетФото: Архив "КП"
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По данным единой дежурно-диспетчерской службы Сочи, сегодня рано утром на трассе Дагомыс – ул. Барановская сошли два селевых потока общим объемом порядка 35 кубических метров.

На месте работают спасатели и другие ответственные за расчистку дроги службы, которая оказалась частично перекрыта камня и грязью.

- Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» региональные спасатели.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее, 24 декабря, в Туапсинском районе из-за селя с рельсов сошли два вагона электрички. ЧП произошло около ж/д станции Навагинская однопутного пути Белореченская – Кривенковская.

По предварительным данным, в момент происшествия внутри поездов находились 29 человек, двое из которых - это проводники.

- В аварии, к счастью, никто не погиб, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СК ЖД. - Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. У них выявлены ушибы, переломы рук и ребра.

Трое пассажиров доставлены в Туапсинскую районную больницу №3 и Хадыженскую городскую больницу. Еще один человек от госпитализации отказался.

Авария никак не повлияла на работу железнодорожного транспорта - поезда продолжают курсировать в штатном режиме.

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