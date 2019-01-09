Пара из Новороссийска, спасенная капитаном Христосом, поженилась

О паре молодых людей из Новороссийска, которые четыре дня дрейфовали в открытом море, знают по всей России. Их чудесная история спасения гремела на всех телеканалах. У них не было еды и пресной воды. Все, что осталось, - вера и надежда на то, что они снова увидят своих родных.

Надежда и Михаил пережили многое, но самое главное – вместе. Недавно в их жизни произошло знаменательное событие. 8 декабря 2018 года – они стали мужем и женой.

Торжество устроили скромное, Надежда и Михаил просто расписались.

- Торжество устроили скромное, просто расписались. Но, как только появится возможность, обязательно закатим праздник по всем армянским традициям, - делится планами с «Комсомольской правде» - Кубань» теперь уже законная супруга Михаила Надежда Алавердян.

Сейчас у пары медовый месяц. Все свободное время они стараются проводить вместе.

Каждый раз, прогуливаясь по набережной Новороссийска, Надежда с Михаилом всматриваются в корабли. Уходящие вдаль танкеры навевают воспоминания о том, как четыре дня пара сражалась за жизнь, оставшись один на один с бушующим морем.

Надежду и Михаила спустя пять дней спасли.

- Тогда в августе, у нас, видимо, был сильный стресс. Мы особо не понимали, что произошло. Но, чем больше времени проходит, тем больше осознаем – мы реально могли погибнуть, причем очень быстро! Нам очень повезло, - рассказывает «КП» - Кубань» Надежда Алавердян спустя четыре месяца после произошедшего. - Сейчас страха больше появилось. Нет, мы не боимся купаться в море, как будет время, обязательно еще порыбачим, только впредь будем гораздо осторожнее, сводку погоды будем тщательнее проверять - с ветрами в Новороссийске шутки плохи. Проверили на себе.

Со своим спасителем - капитаном танкера под греческим флагом «Крити Рок» Христосом Константинидисом - пара постоянно на связи. Общаются они по электронной почте на английском языке. Каждое письмо начинают со слов благодарности.

Со своим спасителем Христосом Константинидисом пара постоянно на связи.

Христос Константинидис бороздит морские просторы с апреля, его рейс должен был закончиться еще в конце осени, но так случилось - в командировке ему пришлось задержаться.

- Когда он написал, что будет в порту «Тамань», мы с Михаилом, конечно, захотели встретиться с ним. Только уже на суше, - продолжает Надежда. - Увидеться, правда, нам удалось всего на час. Он торопился обратно на корабль. При встрече Христос интересовался нашим самочувствием, мы еще раз вспомнили все то, что он для нас сделал, поблагодарили его. А еще подарили памятную вещь для дома ручной работы. Сувенир этот личный, поэтому не хочу рассказывать, что это, но капитану очень понравился.

Надежда не устает благодарить капитана за то, что помог им.

В эти дни у Христоса Константинидиса должна, наконец, закончиться командировка. Последняя точка маршрута - Мальта. Как только корабль пришвартуется, у капитана наступят каникулы.

- Мы могли бы с ним увидеться на острове. К сожалению, финансово мы не потянем поездку на Мальту. Но, думаю, в следующем году появится возможность его увидеть в наших краях, - добавляет девушка. - Пока хотим дом наш отремонтировать. Бывший хозяин не сделал гидроизоляцию, из-за этого каждый ливень топит жилище. Обидно видеть, как портится материал, мы столько сил вложили. Но по сравнению с тем, что мы пережили тогда в открытом море, это пустяки. Справимся!

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