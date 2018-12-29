В Новороссийске пропавшего школьника нашли трое семиклассников

Когда в Новороссийске пропал 14-летний школьник, весь город стоял на ушах. Об исчезновении Андрея полиции рассказала его мать. Утром 17 декабря женщина хотела отвезти сына в школу. Подросток вышел из дома на улице Видова чуть раньше, сказал, что подождет около подъезда. Однако когда женщина спустилась вниз, то своего сына не обнаружила.

Подростка искали в Новороссийске и его окрестностях. В Сети родители одноклассников мальчика распространили объявление с его фотографией о пропаже. И вот спустя пять суток 22 декабря Андрея нашли, но не правоохранители, а его обычные школьники.

В тот день семиклассники Богдан Гусейнов, Ренат Маллаев и Тимур Худои возвращались с тренировки из футбольной школы «Победа». Мальчишки шли по улице, как вдруг около продуктового магазина заметили подростка, очень похожего на разыскиваемого мальчика.

Школьник переживал из-за учебу, потому сбежал из дома.

- Смотрю на него, а лицо очень знакомое. Начинаю вспоминать, где ж его видел - и тут меня осенило - да он же был на фото, которое сбрасывала в чат для родителей наша учительница Татьяна Владимировна Петрова. Именно его разыскивают! - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» семиклассник гимназии № 4 Тимур Худои. - Тогда я подошел к пацану и напрямую спросил: «А это не тебя ищут родители?» Но ответа не дождался - он дал деру.

Пробежав несколько кварталов, Андрей надеялся скрыться от сверстников в одном из магазинов. Но ребята погнались за ним, и в итоге окружили, буквально загнав его в угол.

Пока Богдан и Ренат следили за тем, чтобы подросток не улизнул, Тимур позвонил своей маме Рузанне и рассказал, что нашел потерявшегося школьника. Женщина, в свою очередь, сообщила об этом социальному педагогу гимназии №4 Ирине Алексеевне, которая прибежала мальчишкам на помощь.

- Пока мы ждали подмоги, Андрей рассказал, что сбежал из дома из-за плохих оценок в школе. Русский язык ему никак не дается, - объясняет Тимур. - Спал он на улице. Карманных денег у него не было, потому чтобы не умереть с голода, он подрабатывал в местном магазине мебели грузчиком. Там частенько берут мальчишек ящики таскать, 100-150 рублей потом платят за помощь.

Соцпедагог вызвала полицейских, которые забрали мальчика в отделение, провели с ним профилактическую беседу, а затем вернули родителям.

- Андрея так долго искали правоохранители, волонтеры, но обнаружили его обычные мальчишки. Они не растерялись, не прошли мимо, повели себя очень ответственно. За это отдельное спасибо родителям этих школьников, - говорит «Комсомолке» социальный педагог новороссийской гимназии №4 Ирина Торбина.

Учитель надеется, что мальчиков за помощь в поисках поощрят. Сами семиклассники застенчиво улыбаются.

- Нас хотят чем-то наградить? - говорит Тимур. - Но мы же ничего такого не сделали, каждый бы так поступил на нашем месте, разве нет?