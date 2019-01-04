Рождество 2019 в Краснодаре: программа мероприятий для взрослых и детей

На Рождество 2019 в Краснодаре запланировали массу праздничных мероприятий: церковных и светских. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала, как и где лучше отметить рождественские праздники.

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6 ЯНВАРЯ

С 09:00 до 15:00 в парке «Городской сад» на ул. Постовой, 34 на малой площадки около новогодней елки пройдут соревнования по спортивному ориентированию.

С 10:00 в ТЦ «Красная площадь» устраивает бесплатные мастер-классы. 6 января детишкам и их родителям покажут, как изготовить украшения для рождественского ужина.

В 10:30, 13:30, 16:00 - новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина» в Новом театре кукол на Ставропольской, 130.

В 11:00 в городском Доме культуры на ул. Проспект Чекистов, 31 пройдет концерт творческих коллективов «Рождественские истории».

В 12:00 в Муниципальном концертном зале на ул. Красная, 122 запланированы «Сказки с оркестром: Сказки красавицы Шахеризады». На сцене выступит Кубанский симфонический оркестр. В это же время в Чистяковской роще и на «Солнечном острове» состоится игровая программа для детей.

В 13:00 в парке «Городской сад» на ул. Постовая, 34 начнется праздничная программа «Встречаем праздник Новогодний!», а в парке им. 30-летия Победы на ул. Береговая 146 - игровая программа для детей «Приглашаем детвору на веселую игру!».

В 14:00 в парке «Солнечный остров» состоится рождественский концерт. А через час здесь начнется детская дискотека «Веселые снежинки».

На рыночной площади на ул. Уральская, 196 - 204 в 15:00 запланированы народные гуляния «Коляда, коляда! Открывайте ворота!».

7 ЯНВАРЯ

В 10:00 в Храме святого преподобного Сергия Радонежского на улице Гаврилова, 96/1 пройдет игровая программа для детей и их родителей «С Рождеством».

В 10:30, 13:30, 16:00 - новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина» в Новом театре кукол на Ставропольской, 130.

В ЦКЗ на ул. Красная, 5 состоится концерт «Добрый вэчир тоби, пане господарю». Начало в 11:00.

В полдень в Чистяковской роще на ул. Колхозная, 86 намечается праздничный концерт для гостей парка «Пришло Рождество - начинаем торжество!». В это же время в парке «Солнечный остров» на ул. Трамвайная, 2 пройдет музыкально-поэтическая программа «С Рождеством Христовым!», а в 14:00 - игровая программа для детей «Зимние потешки».

В 13:00 в парке им. 30-летия Победы на ул. Береговая 146 для детей подготовили викторину «Зимней сказочной порой». В Городском саду на ул. Постовая, 34 в это же время пройдет праздничное поздравление от шоу-группы «Верные друзья» «С Рождеством Христовым!».

В Храме Святого Духа на ул. Сормовская, 126 в 13:00 состоится концерт детского хорового коллектива духовной песни «Рождества волшебные мгновенья».

КСТАТИ

В Краснодаре пройдет Детский фестиваль «Древо Рождества»

Его организаторами выступают Покровский храм и администрация Карасунского округа города.

Святочный фестиваль детских и молодежных спектаклей «Древо Рождества» продлится два дня. Фото: пресс-службы фестиваля.

Святочный фестиваль детских и молодежных спектаклей «Древо Рождества» проходит ежегодно. В 2019-м он продлится два дня - 12 и 13 января с 10:00 до 14:00 в помещении «Краснодарского торгово-экономического колледжа» на ул. Дмитриевская дамба, 3.

- Основная задача, конечно, - объединить людей, активно поддерживать традиции вот этого семейного празднования святок. И взрослые, и дети - они объединены одним общим радостным событием Рождества Христова вместе. Видят какой-то смысл жизни и надеятся, это дает надежду каждому человеку, как светлое Христово Рождество, - говорит координатор связей Покровского молодежного центра Мария Пулина.

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