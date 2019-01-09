На Кубани женщина, чью дочь изнасиловал и убил инспектор-педофил, потребовала от МВД 5 млн рублей компенсации

Светлана Галимова, чью 11-летнюю дочь изнасиловал и жестоко убил инспектор ПДН из Горячего Ключа, продолжает добиваться справедливости.

Жуткая история развернулась в конце августа 2015 года в небольшом кубанском городке. Школьница, игравшая со своими сестрами во дворе, пропала. За семьей Галимовых - она в городе считалась неблагополучной (мать-одиночка, детей полная хата, денег все время не хватает) - приглядывал младший лейтенант Иван Сорокоумов. Его знала вся семья - и мама, и Света. Потому в тот роковой вечер 31 августа, когда полицейский предложил подвезти девочку с сестрами домой, они не заподозрили подвоха.

Погибшей девочке было всего 12 лет

Высадив возле родного подъезда сестер, мужчина вывез школьницу на окраину Горячего Ключа и изнасиловал. После этого полицейский узнал от коллеги, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Испугавшись, что Света его «сдаст», Сорокоумов отвез жертву в район станицы Саратовской, остановился у оврага и до смерти забил девочку битой.

Позже правоохранители выяснили, что Сорокоумов не раз насиловал погибшую девочку. Более того, школьница не была единственной жертвой педофила.

Разбирательство и восстановление деталей всех преступлений Ивана Сорокоумова шло больше года. Правоохранители опросили 100 свидетелей и провели 27 экспертиз. В том числе и психолого-сексолого-психиатрическую. Эксперты московского НИИ Сербского после месяца исследований заключили: Сорокоумов страдает педофилией, но этот факт нисколько не отрицает вменяемости злоумышленника.

Точку в громком деле Ивана Сорокоумова точку поставили в мае 2017 года. Краснодарский краевой суд назначил экс-полицейскому 23 года лишения свободы, из них первые семь лет он проведет в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима.

Иван Сорокоумов во время оглашения приговораФото: Егор КАЗАКОВ

Что удивительно, экс-полицейский был профнепригоден. Он плохо выполнял свою работу и не мог самостоятельно заполнять документы. Однако до увольнения дело не дошло, пока не произошла трагедия.

Потому Светлана Галимова подала в суд иск к краевому главку полиции. Женщина требует пять миллионов рублей компенсации.

Заседание назначено в Первомайском районном суде на 10 января.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Кубани полицейский насмерть забил 12-летнюю девочку из-за отказа заняться с ним сексом

Семью Галимовых в Горячем Ключе знают во всех местных инстанциях. И не потому, что супруги какие-то скандалисты – они просто воспитывают восемь собственных детей! Ребята у четы дружные, всегда друг за дружку горой стоят, любое дело вместе делают (читайте далее)

Жители Горячего Ключа об убийстве девочки полицейским: это не первая его жертва

Об инспекторе по делам несовершеннолетних Иване Скороумове местные жители хоть и слышали, но в лицо его, как выяснилось, не знал практически никто. Сам же коп был соседом Галимовых – жил от них через дорогу в новенькой многоэтажке. Во дворе высотки, кстати, и находилась та самая песочница, от которой вечером 31 августа страж порядка и забрал на машине трех сестричек (читайте далее)

МЕЖДУ ТЕМ

Родители школьниц, которых домогался полицейский-педофил: Кому от правды легче станет? Нам здесь еще жить!

Чем дальше продвигалось расследование зверского убийства ребенка из Горячего Ключа, тем больше в резонансном деле появлялось шокирующих подробностей. Всплыли они, в частности, после того как решением суда Ивана Сорокоумова арестовали и поместили в СИЗО.

По роду своей деятельности инспектор по делам несовершеннолетних частенько разъезжал не только городу, но и по окрестным станицам и селам. И если в самом Горячем Ключе страсть к юным девочкам Сорокоумов пытался хоть как-то контролировать, то в провинции коп вовсю давал волю своим нездоровым фантазиям.

Назвать точное количество школьниц, пострадавших от домогательств офицера – до ареста инспектор ПДН ходил в звании младшего лейтенанта –не представляется возможным. По предварительным данным, их несколько. Находившиеся в постоянном страхе девочки боятся даже рот открыть (читайте далее)