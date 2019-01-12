«За спасение многоэтажки из пожара – часы»: второклассникам из Геленджика прямо на уроке вручили подарки

Макар Беляев и Степан Квасова учатся во втором классе обычной геленджикской школе №2. И их первый учебный день после каникул начался с подарков.

Когда прозвенел звонок на урок мужества, в класс вместе с учителем вошел глава города Алексей Богодистов и сотрудник МЧС. Макар и Степа рассказали гостям о том, как спасли жителей девятитаэтажки от пожара.

Мэр курорта с отважными второклассниками. Фото: администрация Геленджика

Весь подъезд дома по улице Леселидзе, 6 чуть не сгорел в минувшее Рождество. В тот день Макар позвал Степу гулять, поднялся в лифте к нему на шестой этаж, а когда оба друга ехали вниз, потянуло гарью.

Герои возле подъезда, который спасли. Фото: газета "Прибой"

- Как только почувствовали запах гари, тут же остановили лифт, - рассказал на уроке своим одноклассникам и главе Геленджика Макар Беляев. Ребята вышли к доске и весь урок был посвящен их героическому поступку. – Заглянули в щель лифта, а там, внизу, огонь полыхал. Мы выскочили из кабины на третьем этаже, спутились вниз по лестнице и стали стучать во все двери первого этажа, а потом побежали на улицу и рассказали о пожаре тете с девятого этажа, которая была во дворе.

Степа Квасов (слева) и Макар Беляяев. Фото: администрация Геленджика

- Она уже и вызвала пожарных? – спросил мэр курорта Алексей Богодистов.

- Да, так и было, - ответил Степан.

- Большое вам спасибо! Вы – настоящие герои, - обратился чиновник к мальчишкам и пожал каждому руку.

Макар Беляев с новыми часами. Фото: администрация Геленджика

Пришел Богодистов в класс не с пустыми руками, а с часами с гербом Геленджика – такие дарят только самым почетным горожанам. Вот и Степа с Макаром их заслужили.

Друзья тут же надели часы и стали хвататься одноклассникам. Оказалось, что ребята из второго класса даже не знали о подвиге мальчишек – в школе Степа и Макар об этом не рассказывали.

Степан Квасов. Фото: администрация Геленджика

Кстати, одноклассников отважных парней позвали на экскурсию в пожарную часть – чтобы и они знали, как действовать в случае ЧП. Кроме памятных часов от мэра Геленджика, восьмилетних Макара Беляева и Степана Квасова обещали наградить и в краевом МЧС – за спасение многоэтажки от пожара.