Бизнесмена из Туапсе, сбившего жену игрока КВН на пешеходном переходе, посадили на три года

Туапсинский городской суд вынес приговор бизнесмену, который насмерть сбил жену игрока КВН в Туапсе.

Все произошло 25 июня 2018 года. Авария случилась в районе Судоремонтного завода. На улице Фрунзе Mitsubishi Outlander на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком. Как позже выяснится, это была семья квнщика из Иркутска Егора Кирильчика, жертвой ДТП стала его 26-летняя супруга Мария Кирильчик.

Машина буквально "впечатала" девушку в дерево.

В то утро пара шла на пляж купаться. На пешеходном переходе Егор взял дочь на руки, Мария следовала за ними с пустой коляской. Когда все машины остановились, чтобы пропустить людей, черный тонированный джип вылетел из-за угла и буквально «впечатал» девушку в дерево.

После оформления ДТП водителя Mitsubishi Outlander отпустили домой.

Позже стало известно - за рулем иномарки в момент аварии находился предприниматель Сергей Лебедев. Егор Кирильчик просил откликнуться свидетелей страшной аварии, которая унесла жизнь его любимой. Мужчина опасался, что виновник может уйти от ответственности. Но после общественного резонанса водителя взяли под стражу.

Свою вину он признает, правда, не раскаивается. В суде он не раз говорил, что за рулем просто потерял сознание.

Выслушав доводы гособвинения и защиты, суд признал мужчину виновным.

- Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении с выплатой компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей, а также судебных издержек, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Кроме того, суд лишил мужчину прав на управление транспортным средством сроком на два года.

Приговор, правда, в законную силу еще не вступил, потому бизнесмен может его обжаловать.

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