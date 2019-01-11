2019-01-11T13:22:06+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае ищут мужчину, изнасиловавшего девочку на сельском кладбище

Правоохранители составили фоторобот преступника
Евгения ОСТРАЯ
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Преступление произошло на местном кладбищеПреступление произошло на местном кладбище
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Преступление произошло еще рождественским вечером, 7 января, в станице Кавказской Кавказского района. 17-летняя девочка возвращалась домой, когда на нее напал взрослый мужчина и силой уволок на местное станичное кладбище. Там он избил и надругался над школьницей. Но, к счастью, оставил ее в живых.

До дома она добралась сама, а позже с родителями заявила в полицию.

Девушка смогла вспомнить особые приметы преступника: славянская внешность, возраст около 40-45 лет, среднего телосложения, карие глаза, тонкие губы, широкая челюсть, рост 180-185 см, седые усы, на верхней челюсти с левой стороны два золотых зуба.

Все случилось между девятью и десятью вечера.

По этим данным следователи составили фоторобот предполагаемого насильника. Сейчас по территории района ведутся его активные поиски.

Преступник был одет в зеленую куртку, бежевый свитер, тельняшку и черные штаны.

- Материалы расследования переданы в следственный отдел СК РФ по Кавказскому району, ведутся поиски подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки, - пояснили в пресс-службе ОУМВД России по Кавказскому району.

Если вы узнали человека на фото или располагаете любой информацией об этом происшествии, срочно позвоните в полицию: 8-861-386-12-88.

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